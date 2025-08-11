La historia de Anita Correa contada por su madre: una leyenda de amor

Horas antes de que la influencer Anita Correa perdiera la vida, su madre, Elida Jiménez, le hizo una promesa: escribir un libro sobre su legado. Así nació Detrás del escenario, la ópera prima de Jiménez.

“Todos me han dicho que lloran al leer el libro”, expresó la autora, quien resalta que nunca se imaginó estar en la Feria Internacional del Libro como escritora, pues este evento era, para ella, un lugar de paseo con su hija. Hoy, a ocho meses del fallecimiento de Anita, está segura de que tiene un gran propósito, pese a que el duelo sigue latente y sus ojos derraman lágrimas cada día.

“El primer mes le dije a Dios que ya me quería ir, porque sentía que no tenía nada que hacer”, compartió. “Sé que tengo una misión: a donde iba Anita, ahora me abren las puertas a mí. Ella hizo cosas de una señora de 60 años; incluso manejaba”, subrayó Jiménez, destacando la fortaleza de su hija, quien nunca se vio a sí misma como una persona discapacitada.

Escribir sobre Anita era una de las tres promesas que pactó. Las otras dos fueron crear una fundación sobre salud mental y, por último, que Elida estuviera bien. En los últimos momentos de Anita, ella resistía su partida ante el temor de que su madre se abandonara.

Tras la entrevista con La Estrella de Panamá, una pantalla de un stand adyacente proyectó a Anita durante uno de sus eventos. En cuestión de segundos, la señora Elida caminó hacia la televisión y sonrió: “Mira, esa es Anita”, dijo con emoción.

“Por eso y más, nunca dejes de soñar”, se lee en la portada, junto a la imagen de una niña en silla de ruedas frente a un reflector.