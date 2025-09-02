‘La leche a base de soya es tan nutritiva como la de proteína animal’

La salud digestiva durante los primeros años de vida es mucho más que un tema médico: es la base sobre la cual se construye el bienestar de una sociedad entera. Así lo explica el doctor Pedro Gutiérrez, pediatra y director general del consorcio Elemental Translation Research en la Ciudad de México, quien recalca que un adecuado desarrollo digestivo en la infancia impacta directamente en el crecimiento, el desarrollo neurológico y la calidad de vida de los futuros adultos.

“Durante décadas se especuló sobre posibles efectos negativos de la soya en el crecimiento, la salud ósea e incluso en el desarrollo sexual temprano. Sin embargo, la evidencia científica más reciente demuestra que los niños alimentados con fórmulas a base de proteína de soya crecen y se desarrollan igual que aquellos que consumen proteína animal. No hay riesgo de osteoporosis ni de pubertad precoz”, aseguró Gutiérrez.

En América Latina, garantizar que todos los niños accedan a una buena salud digestiva enfrenta importantes obstáculos. El primero, según Gutiérrez, es la disminución en las tasas de lactancia materna. “Hoy por hoy, la lactancia representa un elemento fundamental. Pero debido al estilo de vida occidentalizado, cada vez son menos las madres que logran mantenerla. Solo alrededor del 30 % de los bebés reciben leche materna hasta los seis meses de edad”, lamenta.

El segundo gran desafío está en la educación nutricional. El pediatra subraya que muchas familias no cuentan con información clara sobre la importancia de una alimentación preventiva y equilibrada desde el inicio de la vida. En este contexto, alimentos alternativos como los que contienen proteína aislada de soya pueden convertirse en aliados importantes, siempre que estén correctamente suplementados y recomendados por profesionales de la salud.