Caso Snowland: Acodeco logra devolución de más de $4 mil a afectados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que ha logrado la devolución de B/.4,548.57 a favor de consumidores afectados por el evento Snowland Panamá, tras las denuncias presentadas por irregularidades en la experiencia ofrecida.

De acuerdo con el comunicado oficial, un total de 31 quejas fueron remitidas al Departamento de Decisión de Quejas, de las cuales 27 ya han sido resueltas, permitiendo la recuperación del dinero para los usuarios que formalizaron sus reclamaciones.

No obstante, el proceso aún no ha concluido. La entidad mantiene cuatro quejas en trámite, que suman B/.808.68, las cuales continúan su curso conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

El caso generó amplia atención pública en diciembre de 2025, luego de que asistentes denunciaran que el evento no correspondía con la publicidad difundida en redes sociales.

Según los testimonios, parte del material promocional habría sido elaborado con herramientas de inteligencia artificial, generando expectativas que presuntamente no se cumplieron.

Ante esta situación, Acodeco inició una investigación de oficio para verificar la veracidad de la publicidad y determinar posibles afectaciones a los consumidores, en el marco de la Ley 45 de 2007, que regula la protección de los derechos del consumidor en Panamá.