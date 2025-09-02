  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

El especialista Pedro Gutiérrez conversa con este medio sobre el valor nutricional de la leche a base de proteína animal y desmiente algunos mitos en torno a esta

La leche de soya se recomienda como alternativa en casos de alergia a la proteína de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa o condiciones médicas específicas.
La leche de soya se recomienda como alternativa en casos de alergia a la proteína de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa o condiciones médicas específicas. Shutterstock
Por
Sandry Crespo
  • 03/09/2025 00:00

La salud digestiva durante los primeros años de vida es mucho más que un tema médico: es la base sobre la cual se construye el bienestar de una sociedad entera. Así lo explica el doctor Pedro Gutiérrez, pediatra y director general del consorcio Elemental Translation Research en la Ciudad de México, quien recalca que un adecuado desarrollo digestivo en la infancia impacta directamente en el crecimiento, el desarrollo neurológico y la calidad de vida de los futuros adultos.

“Durante décadas se especuló sobre posibles efectos negativos de la soya en el crecimiento, la salud ósea e incluso en el desarrollo sexual temprano. Sin embargo, la evidencia científica más reciente demuestra que los niños alimentados con fórmulas a base de proteína de soya crecen y se desarrollan igual que aquellos que consumen proteína animal. No hay riesgo de osteoporosis ni de pubertad precoz”, aseguró Gutiérrez.

En América Latina, garantizar que todos los niños accedan a una buena salud digestiva enfrenta importantes obstáculos. El primero, según Gutiérrez, es la disminución en las tasas de lactancia materna. “Hoy por hoy, la lactancia representa un elemento fundamental. Pero debido al estilo de vida occidentalizado, cada vez son menos las madres que logran mantenerla. Solo alrededor del 30 % de los bebés reciben leche materna hasta los seis meses de edad”, lamenta.

El segundo gran desafío está en la educación nutricional. El pediatra subraya que muchas familias no cuentan con información clara sobre la importancia de una alimentación preventiva y equilibrada desde el inicio de la vida. En este contexto, alimentos alternativos como los que contienen proteína aislada de soya pueden convertirse en aliados importantes, siempre que estén correctamente suplementados y recomendados por profesionales de la salud.

Alimentos a base de soya: ¿cuándo usarlos?

El doctor Gutiérrez aclara que no debe confundirse un cartón de bebida de soya disponible en cualquier supermercado con una fórmula infantil especializada. “Cuando hablamos de proteína aislada de soya para bebés, nos referimos a alimentos diseñados para suplir necesidades específicas. Estos productos incorporan vitaminas, minerales y aminoácidos que la proteína de la soya no contiene por sí sola”, explica.

Se recomienda este tipo de alternativas en casos de alergia a la proteína de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa o condiciones médicas específicas que limiten el uso de fórmulas tradicionales. “No se trata de reemplazar la leche materna, que sigue siendo el estándar de oro, sino de ofrecer opciones seguras y científicamente probadas cuando esta no es posible”, aclara.

Más allá de la elección de leche materna o fórmulas, Gutiérrez destaca el rol de la microbiota intestinal en el desarrollo integral del niño. Una flora intestinal diversa y equilibrada se asocia con un mejor sistema inmunológico, mayor resistencia a enfermedades infecciosas y un metabolismo más eficiente.

“El intestino no es solo un órgano digestivo, es el centro de una red que conecta con el cerebro y con el sistema inmune. Cuidar la microbiota en la infancia significa invertir en salud física y mental a largo plazo”, afirma.

En este sentido, los primeros mil días de vida son determinantes. Lo que ocurre en ese período marcará la capacidad del organismo para responder a los retos de salud en etapas posteriores. De ahí la importancia de promover prácticas como la lactancia exclusiva, la introducción adecuada de alimentos sólidos y el uso responsable de antibióticos.

Para Gutiérrez, la prevención es la clave. “No podemos esperar a que un niño tenga problemas digestivos graves para empezar a hablar de su alimentación. La educación debe comenzar desde el embarazo, orientando a las madres sobre la importancia de su propia nutrición y de cómo esa dieta impactará en la salud del bebé”, explica.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Lo Nuevo