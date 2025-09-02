El doctor Gutiérrez aclara que no debe confundirse un cartón de bebida de soya disponible en cualquier supermercado con una fórmula infantil especializada. 'Cuando hablamos de proteína aislada de soya para bebés, nos referimos a alimentos diseñados para suplir necesidades específicas. Estos productos incorporan vitaminas, minerales y aminoácidos que la proteína de la soya no contiene por sí sola', explica.Se recomienda este tipo de alternativas en casos de alergia a la proteína de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa o condiciones médicas específicas que limiten el uso de fórmulas tradicionales. 'No se trata de reemplazar la leche materna, que sigue siendo el estándar de oro, sino de ofrecer opciones seguras y científicamente probadas cuando esta no es posible', aclara.Más allá de la elección de leche materna o fórmulas, Gutiérrez destaca el rol de la microbiota intestinal en el desarrollo integral del niño. Una flora intestinal diversa y equilibrada se asocia con un mejor sistema inmunológico, mayor resistencia a enfermedades infecciosas y un metabolismo más eficiente.'El intestino no es solo un órgano digestivo, es el centro de una red que conecta con el cerebro y con el sistema inmune. Cuidar la microbiota en la infancia significa invertir en salud física y mental a largo plazo', afirma.En este sentido, los primeros mil días de vida son determinantes. Lo que ocurre en ese período marcará la capacidad del organismo para responder a los retos de salud en etapas posteriores. De ahí la importancia de promover prácticas como la lactancia exclusiva, la introducción adecuada de alimentos sólidos y el uso responsable de antibióticos.Para Gutiérrez, la prevención es la clave. 'No podemos esperar a que un niño tenga problemas digestivos graves para empezar a hablar de su alimentación. La educación debe comenzar desde el embarazo, orientando a las madres sobre la importancia de su propia nutrición y de cómo esa dieta impactará en la salud del bebé', explica.