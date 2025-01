La lucha contra el fuego que redefine el futuro de California

“Vengo de trabajar con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa en Los Ángeles. Tengo amigas ahí que me están ayudando a sacar mis cosas, a llevar mis coches a un lugar seguro, a sacar las cosas de mi caja fuerte. Esto no para, está muy feo y no hay nada que yo pueda hacer. Si mañana, que no trabajo, me voy a Los Ángeles, no me dejan entrar a la zona donde vivo. Al menos ya los documentos [los sacaron] es lo más importante, ya lo demás es lo de menos. Esto es terrible”, dice entre lágrimas la actriz mexicana Kate Del Castillo en un video compartido en sus redes sociales.

En menos de una semana, Los Ángeles ha enfrentado una de sus pruebas más duras: el incendio Palisades, avivado por los vientos de Santa Ana, ha consumido más de 6.879 hectáreas, dejando una estela de destrucción y poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático.

El incendio comenzó el martes y, al cierre del miércoles, ya había arrasado más de 68 kilómetros cuadrados. A pesar de los incansables esfuerzos de los bomberos, el viento seco y huracanado ha dificultado las labores de contención, mientras que la falta de lluvia agrava aún más la situación.

Brice Bennett, subdirector de Cal Fire, lo resume con claridad: “Tenemos a los bomberos. Tenemos el agua. Necesitamos el tiempo”. Pero el clima no ha dado tregua. Con alertas de bandera roja en vigor hasta el miércoles, los expertos temen que los vientos reaviven el fuego o incluso inicien nuevos focos.