La OSN anuncia su temporada 2026 con más de 14 conciertos

Como parte del impulso al talento emergente, se destaca la participación del finalista del Concurso de Directores, cuya presentación tendrá lugar el 15 de mayo de 2026.

Asimismo, la programación artística contará con la participación de reconocidos directores nacionales e internacionales, como Germán Céspedes, César Leal y Natalia Stets. A nivel local, sobresale Ricardo Risco, quien asumirá como director encargado en las principales presentaciones, además de Carlos Machado como director invitado.

En línea con su objetivo de facilitar el acceso de la población a las expresiones culturales, los boletos de la OSN tendrán un costo de 5 balboas y el Teatro Aurea “Baby” Torrijos será su nueva sede principal. Entre las presentaciones destacadas figura un homenaje al reconocido compositor John Williams en el Teatro Anayansi, así como varios conciertos en el emblemático Teatro Nacional.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) anunció ayer el inicio de su temporada 2026, la cual estará compuesta por un amplio cronograma de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo cultural y el acceso a la música sinfónica en todo el país. Según una nota de prensa del Ministerio de Cultura, la programación se extenderá a distintos puntos de la República, como Colón, Azuero y Chiriquí.

La agenda de actividades

Más de 14 conciertos formarán parte de la programación de la OSN, que iniciará el miércoles 1 de abril con la presentación de Las fuentes de Roma, bajo la dirección de Ricardo Risco, en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos, ubicado en la Ciudad de las Artes.

El 30 de abril se realizará la fase final del Concurso de Directores de la OSN en el mismo escenario, con los candidatos participantes en el proceso de selección del próximo director de la orquesta. Las bases y condiciones estarán disponibles en la página web de MiCultura: www.micultura.gob.pa.

En mayo se llevarán a cabo dos presentaciones de El continente suena en Panamá: el jueves 28 en el Teatro Nacional y el viernes 29 en el Centro de Arte y Cultura de Colón, ambas dirigidas por Germán Céspedes.

La obra Pulcinella será presentada el 18 de junio en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos bajo la dirección de Ricardo Risco, mientras que el 19 de junio se interpretará en el Centro de Arte y Cultura de Colón, dirigida por Germán Céspedes.

El mes de julio incluirá eventos de gran relevancia en el calendario de la OSN. El día 6 se celebrará el Gran Concierto en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, dirigido por Ricardo Risco.

Posteriormente, el 16 de julio la OSN conmemorará los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá con el Concierto Bicentenario, también bajo la dirección de Risco. Este evento rendirá homenaje al libertador Simón Bolívar, quien reunió en Panamá a varios países de América Latina con el objetivo de promover la integración regional.

El 6 de agosto se presentará Ecos en el Centro de Convenciones de Azuero, bajo la dirección de César Leal. El 27 de agosto, La voz interior, dirigida por Carlos Machado, se presentará en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos.

El 24 de septiembre tendrá lugar el Festival de Cornos con Impresiones de mar y pasión en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos, bajo la dirección de Natalia Stets. Esta misma presentación se repetirá el 25 de septiembre en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

El 15 de octubre, el público podrá disfrutar de un concierto de música de películas en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos, dirigido por Ricardo Risco. El 29 de octubre, este repertorio se presentará en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

El 26 de noviembre se realizará la Muestra de Compositores Panameños, uno de los últimos eventos del calendario de la OSN. Finalmente, en diciembre dará inicio la tradicional Temporada Navideña, durante la cual la orquesta recorrerá distintos puntos del país para llevar la música sinfónica a diversas comunidades.