La sinergia, vista a través del arte

El porqué de ‘Sinergia’

Vergara decidió nombrar Sinergia a esta exposición para agradecer a todos los amigos y colaboradores que lo apoyaron en su carrera artística, en un evento que realiza una oda a la sinergia en sí misma, en la que dos personas o más se unen en torno a la materialización de un objetivo en común.

El artista hace alusión a otra sinergia en sus obras: la conjunción entre la naturaleza y la vida. Vergara pudo experimentar esto más a fondo en el año 2020 cuando se mudó a Cerro Azul, cuando el país se vio trastocado por los efectos de la pandemia. Este ha sido un lugar donde encontró la paz y la inspiración de la naturaleza para poder crear.

“Yo pensé que la pandemia iba a durar 15 días, pero ya llevo cinco años viviendo allí en Cerro Azul donde mi casa es, a la vez, un estudio y una galería. El clima, las plantas y la cercanía con la ciudad ayudaron a tomar esa decisión. Por otro lado, tenía una preocupación muy grande respecto a quién me va a comprar un cuadro en plena pandemia, pero gracias a Dios pude seguir vendiendo. Finalmente siento que encontré qué era lo que quería hacer y por ello llamo a esta muestra ‘Sinergia’ porque yo quiero dejarme ayudar y, al mismo tiempo, poder ayudar a otros en todo momento”, agregó.

Esa voluntad de poder ayudar y ser asistido tuvo su origen en un proceso de reflexión interna del artista en el que se dio cuenta que su éxito actual pudo ser posible gracias a la ayuda que recibió de otros durante su formación artística.

“Sin todas estas personas que están presentes hoy en la exposición, no lo hubiera podido lograr. Realmente ellos formaron una parte significativa de cada uno de los períodos en los que fui forjando mi carrera, como los amigos, los coleccionistas de arte, los profesores, mi familia, especialmente un tío mío que me enseñó a realizar cuestiones artísticas básicas –como el moldeo a la cera perdida– cuando era un niño. Antes me sentía solo, porque me sentía incomprendido como artista, ya que sentía que era alguien menospreciado. Pero después me di cuenta de que no era la gente, era yo el que sentía que la gente me menospreciaba y el que sentía que la gente no me valoraba como artista. Hoy, yo mismo no me desprecio, yo me valoro, me quiero y quiero a mi familia y a mi esposa, y he estado en una transición en la que conocí a Dios y mejoró mi matrimonio. Estuve al borde de una ruptura con mi esposa, pero gracias a Dios no sucedió. Hoy estamos mucho mejor. Aprendí cosas que uno normalmente no las ve”, contó.

Es en ese contexto que ve a la naturaleza, como un espacio propicio para cosechar y sembrar no solo la inspiración plasmada en un cuadro, sino las cosas buenas que pueden suceder en la vida. En tanto, Vergara considera que el reto al que se enfrenta cualquier artista al inicio de su carrera es tener la capacidad de aceptarse a sí mismo.

“La primera piedra nos la ponemos nosotros mismos. El síndrome del impostor nos acompaña por muchísimo tiempo, pero también es algo bueno en el sentido de que te ancla a tierra e impide que uno se crea la gran cosa. El artista tiene la capacidad de cambiar el mundo que le rodea con algo nuevo. En mi caso, quiero hacer arte para las personas y llegarle a más gente y, con ese arte, también mover el turismo y la educación con esa sensibilidad que los artistas podemos aportar al país”, puntualizó.