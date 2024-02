La soledad y el aislamiento social se han asociado a la enfermedad cardíaca

En este sentido, los datos transversales de la Encuesta Suiza de Salud sugieren que la soledad se asocia con angustia psicológica moderada y alta, síntomas depresivos y deterioro de la autopercepción de la salud. Los expertos estudiaron a 292 mujeres con cardiopatía coronaria establecida, y encontraron que las pacientes con aislamiento social y síntomas depresivos, en comparación con aquellas que no tenían ninguno de los dos, tenían más probabilidades de tener cardiopatía coronaria recurrente, independientemente de los factores de riesgo cardíaco.

El consumo de alcohol moderado y la alimentación saludable

La Dra. Gosia Wamil también habla de los pros y los contras de las bebidas alcohólicas. Explica que el consumo moderado puede generar algunos beneficios cardiovasculares; sin embargo, el consumo excesivo puede provocar presión arterial alta, miocardiopatía y arritmias. “Es crucial cumplir con las recomendaciones para la ingesta de alcohol y consultar a un profesional de la salud acerca de sus factores de riesgo personales”.

Sobre cómo cuidar la salud del corazón durante períodos festivos, cuando la comida es abundante y la persona no se ejercita tan a menudo, la doctora responde que es importante fijarse en el tamaño de las porciones y evitar comer en exceso alimentos ricos en calorías y grasas.

“La moderación es vital cuando se trata de alcohol para prevenir posibles problemas cardíacos. Mantenga su cuerpo activo incorporando actividad física en su rutina en los períodos festivos, ayudando a contrarrestar los efectos del aumento de la ingesta de calorías. Gestione el estrés con técnicas de atención plena y respiración profunda, ya que el estrés puede afectar la salud de su corazón”.

Añade que se deben evitar los alimentos altamente procesados que contienen azúcares agregados, exceso de sal y grasas trans, y limitar las grasas saturadas en la carne roja, los lácteos enteros y los alimentos fritos.

La experta aconseja incorporar alimentos saludables para el corazón como frutas y verduras ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. “Los granos integrales también son importantes. La avena, la quinua y el arroz integral proporcionan fibra y nutrientes”.

“Cuando se trata de proteínas, concéntrate en opciones magras como pescado, frijoles, legumbres y aves de corral sin piel. También considere agregar grasas saludables como aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva a su dieta”, expresa.

Recomendaciones de careresource.org para cuidar el corazón

- Controle su presión arterial. La presión arterial alta a menudo no presenta síntomas, así que asegúrese de controlarla con regularidad.

- Controle su colesterol. Su equipo de atención médica debe evaluar sus niveles de colesterol al menos una vez cada 5 años. Hable con su proveedor de atención médica acerca de este sencillo análisis de sangre.

- Asegúrese de comer muchas frutas y verduras frescas. Los adultos deben tener al menos cinco porciones cada día. Comer alimentos bajos en grasas saturadas, grasas trans y colesterol, y altos en fibra.

- El cirujano general recomienda que los adultos realicen actividades de intensidad moderada durante al menos 150 minutos por semana. Recuerde incorporar el ejercicio a su día de diferentes formas. Hacer ejercicio con amigos y familiares puede ser una excelente manera de mantenerse saludable y divertirse.

- No fume. Fumar cigarrillos aumenta enormemente su riesgo de enfermedad cardíaca. Si no fuma, no empiece. Si fuma, deje de hacerlo lo antes posible. Su proveedor de atención médica puede sugerirle formas de ayudarlo a dejar de fumar.