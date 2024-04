‘La sombra del sol’, una historia de redención desde el corazón de Venezuela

Con soltura y sencillez, los actores venezolanos Carlos Manuel González y Greisy Mena compartieron con ‘La Decana’ en su primera visita a suelo istmeño y como invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF). Desde el hotel La Compañía en Casco Antiguo, los actores comentaron sobre el mensaje transformador de la cinta La sombra del sol, que se proyectó durante el festival.

La sombra del sol, dirigida por Miguel A. Ferrer, presenta una trama que desafía la idea de “la vida ideal” y el camino hacia el autodescubrimiento en pos de volver realidad nuestros sueños. Esto lo sabe bien Carlos Manuel González, quien encarna a Leo, el malhumorado y distante protagonista, junto a Anyelo López, quien encarna a Alex, su hermano menor con discapacidad auditiva.

En su búsqueda por mostrar una perspectiva diferente de la realidad de “los de abajo” en el corazón de Acarigua, Venezuela, Ferrer desnuda la vida de Leo y Alex frente al lente. Mientras Leo ha abandonado sus sueños musicales por conseguir trabajillos que le permiten vivir el día a día, Alex se aferra a sus ideales de ser músico y componer canciones. Al llegar la oportunidad de formar parte de un concurso internacional con su música, Alex empuja a Leo a ver más allá de su presente y apostar por el futuro.

Al leer por primera vez el guion, tanto Mena como González se asombraron de la profundidad de sus personajes –y de lo diferentes que son a ellos–, mientras que Alex carga con el enfoque emotivo y optimista de la cinta. “Me fascinó antes de leerlo completo, no por el personaje que es Yolanda, sino porque me pareció que la historia tenía un enfoque totalmente distinto al usual, lo cual me encantó”, comentó Mena a este diario.

“Al ir a la audición, encontrarme con actores sordos para el papel de Alex, fue una experiencia especial y única. La conexión sensorial que tenían era increíblemente expresiva y genuina, lo que me dejó impresionada”, dijo Mena. Y es que Alex se presenta como el motor de vida para Leo, dejando en claro que su condición no es una justificación para no seguir adelante, sino que las limitaciones vienen del interior de cada persona.

González compartió sobre el proceso de conocer a López antes de la grabación de la cinta, con momentos de amistad genuina. “A partir de que [Anyelo] fue escogido lo empecé a sacar a comer, a juntarnos, conocí a su familia y él a la mía, e hicimos todo el proceso de acercamiento porque para mí era muy importante no solo representar ser hermanos frente a la cámara, sino que se sintiera natural y también acercarnos fuera de cámara”, expresó el actor.

Los actores también aprendieron el lenguaje de señas para comunicarse con Anyelo y poder actuar el libreto. “Pudimos aprender por un par de meses el lenguaje de señas para conectar con Anyelo, y la Fundación Fundafid nos ayudó con dos expertas que nos acompañaron durante todo el rodaje”, comentó González, “así logramos acostumbrarnos y llevar nuestra conexión a la pantalla como algo real”.

“Miguel Ángel Ferrer buscó que la representación fuera genuina y verídica, lo cual fue un desafío y una oportunidad para todos los involucrados”, subrayó González, “la película ofrece una visión diferente de las personas con esta condición, mostrando su fuerza, sus sueños y su capacidad de superación”.