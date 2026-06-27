La Universidad de Panamá, en la encrucijada

Aunque la Universidad nunca se adecuó plenamente a las exigencias del modelo industrial —debido a su débil desarrollo—, contribuyó desde sus inicios a la formación de los cuadros profesionales que demandaba el país, tal como aconteció en muchas otras naciones. Fue durante el periodo denominado 'torrijista' cuando readecuó y enfatizó su función y vocación en un doble sentido: por un lado, alineó su política a la estrategia de desarrollo nacional, mediante la inclusión de sectores de las clases medias y populares, lo que expandió significativamente la matrícula; por el otro, generó los nuevos profesionales que exigía el modelo de desarrollo conocido como plataforma de servicios. No obstante, esta vinculación estratégica también se agotó desde hace varias décadas con la instauración del modelo neoliberal y su tendencia hacia la privatización de la educación pública, bajo el argumento de la ineficiencia y la necesidad de una formación profesional más adaptable a las exigencias del mercado, a un menor costo para el Estado.Si bien la existencia o no de una crisis puede ser objeto de debate, sin adentrarse a fondo en los temas sustantivos, rumbos y resultados, a cualquier observador medianamente atento le bastaría recorrer sus instalaciones y observar gran parte de sus edificios: sus puertas, ventanas y sanitarios; los salones de clases, su mobiliario, sus sillas y escritorios; los laboratorios y sus equipamientos; las cafeterías y demás espacios de uso común para percatarse de su deterioro severo y el estado de abandono de la institución. Una situación que compromete los requerimientos mínimos para el desarrollo idóneo de la docencia y, en mayor medida, de la investigación. A pesar de estas limitaciones, se realiza con el esfuerzo personal del investigador, muchas veces destinando recursos propios y recurriendo al apoyo de redes académicas y recursos complementarios de otras instituciones. La nueva administración tendrá, inevitablemente, que enfrentar estos rezagos y brechas estructurales. Asimismo, asimilar los cambios acelerados, particularmente tecnológicos, en los paradigmas de los modelos educativos aplicados, acordes con las exigencias de formación de las nuevas generaciones, como en las formas de organización de la investigación, colocándola en el centro de sus actividades académicas esenciales y asegurando su vinculación efectiva con la sociedad.