La voz de Eithan: así es crecer con Atrofia Muscular Espinal

Cuando nace un hijo los padres esperan con ilusión los primeros pasos, las carreras por la casa, la escuela, los juegos en el parque... Para Lilianis, sin embargo, la maternidad se convirtió en un camino inesperado y lleno de incertidumbre. Su hijo Eithan fue diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad genética rara que debilita progresivamente los músculos y compromete funciones vitales.'Fue un momento muy duro. El genetista me dijo directamente: ‘Lilianis, el resultado salió positivo de atrofia muscular espinal tipo 1. Necesito que te vayas ya para Panamá a iniciar tratamiento, porque usualmente estos pacientes no viven más de dos años y Eithan estaba de esa edad', recuerda. 'Uno no está preparado para escuchar que su hijo tiene una enfermedad rara, y menos cuando le dicen que no hay cura. Es un dolor que no se explica con palabras, pero también es una fuerza que te obliga a levantarte todos los días y luchar por él'.La vida de Lilianis cambió de manera radical. Los movimientos que otros niños realizan con naturalidad, como sentarse o gatear, se convierten en conquistas titánicas para Eithan. Cada ejercicio de fisioterapia, cada consulta médica, cada avance, por pequeño que sea, representa un triunfo familiar. Pero también significa enfrentar un sistema de salud que todavía tiene mucho por avanzar en la atención de enfermedades poco frecuentes.La Atrofia Muscular Espinal afecta a uno de cada 10.000 nacimientos, lo que la ubica dentro del grupo de enfermedades raras. Se produce por una alteración en el gen SMN1, responsable de producir una proteína esencial para las neuronas motoras. Sin ella, las neuronas dejan de funcionar adecuadamente y los músculos se debilitan hasta perder su capacidad de movimiento.De acuerdo con cifras oficiales, en Panamá más de 240.000 personas viven con alguna enfermedad rara, poco frecuente o huérfana.Sebastián Ospina, gerente médico del área de neurociencias de Roche, explica que existen varios tipos de AME, según la edad de aparición de los síntomas y el grado de compromiso muscular. 'La forma más severa es la AME tipo I, que suele manifestarse en los primeros meses de vida. Estos niños, sin tratamiento, pueden presentar grandes dificultades para moverse, tragar o incluso respirar. Hasta hace algunos años, la expectativa de vida era muy limitada'.Sin embargo, el panorama está cambiando gracias a los avances científicos. 'Hoy sabemos que, con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, los niños con AME tipo I pueden alcanzar una mejor calidad de vida y desarrollar habilidades motoras que antes parecían imposibles. Esto demuestra la importancia de la detección oportuna y de tener acceso a terapias innovadoras', agrega Ospina.