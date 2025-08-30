Diputada Thomas cuestiona proceso de revocatoria y pide reformas electorales más equitativas

Para la diputada por la libre postulación Paulette Thomas es totalmente injusta la autorización del Tribunal Electoral para que se recojan 50 mil firmas con el fin de revocarle su mandato.

Este 29 de agosto el Tribunal Electoral autorizó el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato a Thomas, la cual fue solicitada por Rubén Darío de las Rosas Ceballos.

Según la entidad, el Padrón Electoral de ese circuito para las elecciones generales fue de 167 mil 207 electores, por lo cual el 30% de las firmas de respaldo sería un total de 50 mil 162.

Thomas explicó que existen tres causales para autorizar esa recolección de firmas y ninguna de ellas están relacionadas con su caso.

El primer motivo sería que se hubiera mudado de circunscripción, lo cual no ha sucedido, enfatizó.

Mientras que la segunda causal “sería que yo hubiera sido hallada culpable por un hecho doloso con una sentencia ejecutoriada de cinco años o más, que tampoco es el caso”.

Y la tercera, dijo Thomas, sería que los ciudadanos de su circunscripción 8-3 pensaran que ya “no les representa”.

“Que solamente una persona decida que yo no le represento y que se presente al Tribunal Electoral para iniciar una revocatoria como esta, yo creo que deja mucho que pensar”, destacó.

Por otro lado, la diputada percibe que hay muchos espacios grises y en blanco “en todo lo que se refiere a la figura de la revocatoria” de mandato.

“Si este asunto sirve para que se tomen cartas en el asunto y empecemos a hacer esa reforma electoral para que le brinde a los candidatos de una revocatoria unos mejores parámetros que sean mucho más equitativos para poder presentarse a las elecciones, me voy a dar por bien servida”.

Al ser consultada si sería posible que el solicitante pudiera recolectar 50 mil firmas en el circuito 8-3 Thomas indicó que “esto es la democracia, es un derecho ciudadano que la gente ejerció en su momento, como yo asumo el cargo”.

Añadió que es difícil y que no iba a decir que “es fácil”, pero “estaremos pendientes y acataremos lo que diga la mayoría”.