Alberto Padilla, referente del periodismo económico, murió en Costa Rica

El periodista mexicano Alberto Padilla falleció la noche de este viernes 29 de agosto en el hospital Cima, en Escazú, Costa Rica, a los 60 años.

Según trascendió, Padilla, quien presentaba el programa A las 5 con Alberto Padilla, se encontraba con amigos cuando sufrió un desvanecimiento. Poco después fue trasladado al centro médico, donde se informó de su deceso.

Padilla alcanzó notoriedad internacional en la década de los años de 1990 como conductor de CNN en Español, especializado en temas económicos.

Adempas, fue presentador del programa Economía y Finanzas, consolidándose como una de las voces más influyentes en el periodismo económico latinoamericano.

En su rol como presentador, Padilla fue columnista y conferencista en diversos foros internacionales, donde abordaba temas vinculados a la economía global, el comercio y la política.

Su estilo analítico y didáctico lo convirtió en una voz de referencia para audiencias que buscaban comprender la coyuntura económica desde una perspectiva regional y global.

Padilla también se destacó como mentor de jóvenes comunicadores en Latinoamérica, a quienes impulsaba a mantener un enfoque crítico y responsable frente a la información.

Su legado queda reflejado en una amplia trayectoria que trascendió fronteras y medios, consolidando su figura como referente del periodismo económico en habla hispana.