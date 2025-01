Las raíces inquebrantables

Iniciando el 2025, el autor y abogado panameño, Juan David Morgan, publicó su nueva obra histórica La rebelión infinita. Entre sus páginas desató uno de los acontecimientos que definió la liberación del pueblo guna. Fue en 1925 que aquel pueblo originario adquirió su libertad luego de casi dos décadas de lucha en contra de diferentes mandatarios y miembros de la iglesia que intentaban “civilizarlos”.

“Estamos hablando de la rebelión de un pueblo originario y sabemos que no solamente en Panamá, sino que también en el resto de América, todas las naciones tienen una deuda pendiente con los indígenas”, afirmó Morgan en la presentación de su libro el pasado miércoles 15 de enero.

“El pueblo guna ha pasado por varios acontecimientos que incluso, posterior al tiempo en el que se sitúa la obra, da a entender que no ha sido una población del todo libre. Su rebelión es simplemente la manera de exigir y luchar por lo que les corresponde”, dijo.

La rebelión infinita parte desde 1907 cuando Panamá tan solo tenía cuatro años de alzarse como república. Bajo el mandato de Manuel Amador Guerrero inició la misión de despojar a los indígenas de sus tradiciones, idioma, religión y vestimenta.

El objetivo era claro: “civilizar” a aquella población y celebrar al país como un solo pabellón. Sin embargo, el gobierno no se percató de que a veces, la identidad vale mucho más que sus ordenes y que no todos están dispuestos a entregarse a un Estado que deseaba, a cómo de lugar, borrar su historia.

Novelas históricas

Los escritos de Morgan sumergen al lector en un viaje en el tiempo. Entre sus páginas detalla acontecimientos que marcaron el rumbo del país y cómo estos han repercutido en el presente nacional. La rebelión infinita no es la excepción. “Después de años, el pueblo guna sigue luchando por mantener sus creencias vivas”, aseguró.

“Me propuse, a través de las novelas históricas, contar episodios importantes del pasado panameño. Aun así, tenía que escoger temas que no fuesen solo de nuestro país, sino que tuvieran una trascendencia más allá de las fronteras”, explicó.

En cuanto a su investigación, Morgan descubrió que el pueblo guna era muy distinto, no solo a los demás grupos indígenas de Panamá, sino de todo Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. “Son una verdadera democracia”, señaló. “Además, valoran y respetan mucho a las mujeres, aspecto que no he visto en los demás pueblos originarios que he estudiado. Por otro lado, están muy avanzados en tecnología, arte y ciencia”.

En La rebelión infinita, Morgan recopiló hechos históricos que acompañó con diálogos que facilitan la lectura de la obra y ponen en contexto lo que se vivía en aquel momento.

Su historia comienza en 1907 cuando Manuel Amador Guerrero definió el plan e intenciones del Gobierno en “civilizar” al pueblo indígena. Los miles de intentos culminan en 1925, cuando ocurre el levantamiento guna en Panamá debido al cansancio de una población que por medio de educación, leyes y costumbres se les iba despojando de su identidad.

A lo largo de 22 años, los esfuerzos integradores presentaban pocos resultados, pero los enfrentamientos se iban intensificando. Durante la construcción del Canal, los norteamericanos jugarían un papel clave en también inyectar sus costumbres entre los aborígenes al igual que empresas extractivas que deseaban robarles sus riquezas como el látex, el carey, los cocos, los plátanos y los minerales, para luego venderlas.

La rebelión guna marcó un antes y después, una lucha por su libertad y la insistencia en mantener vivo su pasado, su identidad y su pueblo.