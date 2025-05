¿Cómo fue el comienzo de su camino en la música?

¿Qué sentimiento le genera saber que es la mujer que tiene más tiempo con la Orquesta?

Realmente, me siento afortunada. Desde pequeña veía los conciertos de la orquesta y a mi maestra, Carmen Cedeño, quien fue por muchos años la principal, la concertino de la orquesta. La admiraba tanto que le decía a mi papá: “Yo quiero algún día formar parte de esa agrupación”. Y se hizo realidad: a los 12 años mi maestra me tomó en cuenta para hacer una audición entre los alumnos más avanzados, y tuve la fortuna de ser elegida.

¿Qué hubiese sido de usted si no hubiese encontrado la música... o si la música no la hubiese encontrado a usted?

Sería doctora. Intenté estudiar medicina, pero un evento muy especial fue lo que me motivó a seguir en la música.

¿Me puede contar cuál fue ese evento?

¡Cómo no! Ya estando en la Orquesta Sinfónica, en 1987, el maestro Eduardo Charpentier me escoge para representar a Panamá en la Orquesta Filarmónica Mundial, que se iba a efectuar en Tokio, Japón, dirigida por el maestro Giuseppe Sinopoli, un gran director ya fallecido. Y viendo la manera en que trataban a los músicos, el nivel tan alto de los músicos... eso me inspiró de tal manera que dejé a un lado la medicina.