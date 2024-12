Luces y símbolos de paz, protagonistas de las últimas navidades de Biden en la Casa Blanca

“Nuestra esperanza es que la nación sea bendecida con la paz y la luz de la temporada navideña”, apuntó este lunes en un comunicado la primera dama, Jill Biden, quien hoy presentará oficialmente la decoración de la residencia presidencial, una tradición que se celebra cada año.

Unos 300 voluntarios han estado trabajando una semana entera para decorar el interior y el exterior de la Casa Blanca, en la que se han instalado este año un total de 83 árboles de Navidad.

Se ha usado casi tres kilómetros de cinta para elaborar, muchos manualmente, los más de 28.125 adornos, además de 2.200 palomas, símbolo de paz, que decoran las distintas habitaciones y se entremezclan con los retratos de los presidentes y las primeras damas.

En total hay unas 165.075 luces navideñas que decoran los árboles, las guirnaldas y las coronas, elementos tradicionales que abundan este año.

Durante un evento en la Casa Blanca, Jill Biden inaugurará la decoración navideña y ofrecerá un mensaje navideño a la Nación. Todo ello mientras el presidente Joe Biden se encuentra de viaje en Angola y unas horas después del anuncio que sin duda marcará sus últimas semanas de mandato: el perdón presidencial a su hijo, Hunter Biden.

A través de un comunicado, Biden anunció el domingo que firmó un indulto a favor de su hijo, quien en junio fue hallado culpable de tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adicción a las drogas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos.

La última Navidad de los Biden

“Ha sido el honor de nuestras vidas servir como su Presidente y Primera Dama”, apuntó Jill Biden en el comunicado en el que destaca que a la pareja presidencial siempre le ha encantado “abrir las puertas de la casa del pueblo cada vez más y más cada año, continuando con el espíritu de buena voluntad y gratitud”.

La Casa Blanca espera recibir aproximadamente 100.000 visitantes durante la temporada navideña en las varias habitaciones que se abren al público y en las que “se alienta a los invitados a abrazar la paz y la luz”.

Una de ellas es la biblioteca, que ha sido decorada por voluntarios como Julia Reynolds, quien es precisamente bibliotecaria la ciudad de Greenwood, en Indiana.

“Parte de crecer en el Medio Oeste y ser bibliotecaria es que he leído sobre la Casa Blanca toda mi vida. Nunca la he visto en persona, así que cualquier oportunidad para mí de venir a la Casa Blanca realmente me intrigaba”, apuntó a EFE.

Ha pasado un total de seis días decorando esta habitación llena de abetos y dulces tradicionales, un tema “muy vintage y nostálgico” que hace sentirse “como en la casa de la abuela”.

La profesora Alisa Cooper de Uribe ha sido otra de las voluntarias y ha trabajado en el Comedor de Estado, donde se han instalado dos árboles gigantes, uno a cada lado de la chimenea sobre la que cuelga el clásico retrato de Abraham Lincoln.

“De parte de la oficina de la doctora Jill Biden invitaron a varios maestros a extender la invitación a nuestros estudiantes a hacer retratos de sí mismos, que acabaron convertidos en adornos para el árbol de Navidad”, explica a EFE.

En la decoración también hay lugar para el Ejército y los árboles de la entrada están dedicados a los militares, con los nombres de los caídos escritos en estrellas doradas.

Y en la Sala Azul se exhibe el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca, rodeado por un carrusel con los nombres de todos los estados, territorios y el Distrito de Columbia.

El próximo 20 de enero Joe Biden entregará el testigo a quien fue su antecesor y será su sucesor, el expresidente Donald Trump, y será la futura primera dama, Melania Trump, la encargada de coordinar esta tradición que se celebra después de las fiestas de Acción de Gracias.