Maito y La Cantina del Tigre entre los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica

Este martes 26 de noviembre, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, fue el escenario de la duodécima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants , una ceremonia que celebra la diversidad y el talento culinario de la región.

La Cantina del Tigre

En la posición 40 quedó el restaurante La Cantina del Tigre.

“Reconocimientos como este que destacan el trabajo de los cocineros y también de un país, porque si el panameño, como tal, no se interesa y no apoya este tipo de restaurantes no pasaría nada. Todo esto funciona para que el turismo gastronómico de nuestro país tome más fuerza, que sea uno de esos de esas cosas que haga que la gente se interese en venir a Panamá. Que venga a ver muchas cosas, pero también dentro de un top tres venga a comer”, dijo Fulvio Miranda a La Estrella de Panamá en el 2023, cuando su restaurante quedó en la posición 25.