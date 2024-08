‘Mamma Mia!’, y su regreso renovado a las tablas

Al grito de ¡Opa!, se dio el pistoletazo de salida a la cuenta atrás del musical Mamma Mia!. Una experiencia que promete ser totalmente distinta a las puestas en escena de 2016 y 2021 de un musical que es todo un clásico del teatro mundial y que incorpora los famosos temas del grupo sueco ABBA.

Tanto el elenco como la producción de Mamma Mia! quisieron ofrecer un abrebocas de lo que será la experiencia inmersiva que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Amador del 18 al 22 de septiembre.

Lo hicieron celebrando una conferencia de prensa el pasado jueves 22 de agosto en el restaurante Souvlaki GR, donde no faltó la música griega, los bailes, la comida y los platos rotos.

Para la productora de la obra Mafe Achurra este es un sueño hecho realidad desde que junto con su socia y amiga Camille Jean-François crearon la empresa Immersive Ent, con la que buscan convertir el Centro de Convenciones Amador en una isla griega. Durante el evento, Achurra tuvo un recuerdo especial para los precursores del teatro musical en Panamá: los dramaturgos Bruce Quinn y Nikki de Roy.

“El teatro musical en Panamá está creciendo a pasos agigantados y siempre vemos a Panamá como una meca teatral, como otras ciudades del mundo como Nueva York, Londres o Ciudad de México. Panamá puede llegar a ser también parte de ello no solo por su posición geográfica sino por el alto nivel de los espectáculos musicales que se están haciendo aquí”, aseguró.

Jean-François dijo, por su parte, que el espectáculo busca sentar las bases de una nueva experiencia basada en el teatro inmersivo. Una experiencia en la que los espectadores no solo vean lo que sucede en el escenario, sino que formen parte de lo que está pasando en las tablas.

Es así que el Centro de Convenciones Amador se convertirá en esos días de mediados de septiembre en la isla de Kalokairi. El espectáculo constará de tres tiempos.

A las 6:00 p.m., el público será recibido en el primer tiempo de Mamma Mia! con un mercado griego en el que estarán diversos restaurantes griegos del país que a su vez ofrecerán una variada selección de comidas y cócteles justo antes que comience la función.

Ya en el segundo tiempo, que se dará en torno a las 8:00 p.m., el público podrá disfrutar de un espectáculo en el que los actores tendrán la oportunidad de interactuar con los espectadores. Todo ello en una puesta en escena en la que promete deslumbrar con la historia de Sophie, una joven que está a punto de casarse con su prometido Sky, y sueña con que su padre la lleve al altar el día de su boda.

Ella invita a sus tres posibles progenitores a escondidas de su madre Donna, quien no quiere verlos desde que cortó lazos con sus exparejas desde hace muchos años. La incógnita de cómo terminará esta situación enrevesada estará acompañada por icónicos temas como Waterloo, Dancing Queen y Take A Chance On Me, entre otros.

Si bien el espectáculo concluye alrededor de las 10:30 p.m., eso no significa que la fiesta ha terminado, ya que habrá un after party en el área del mercado griego donde los bailes, la música y la diversión serán la nota predominante.