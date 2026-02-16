Maritzel Cruz: “La constancia y atreverse a decir ‘no sé’ son la clave del éxito”

Yo estudié Comunicación Social en la ULACIT porque fue la carrera en la que conseguí una beca. En ese momento, mis papás estaban pasando por una situación económica muy difícil. Yo había sido aceptada en Estados Unidos, pero tuve que hacer un cambio drástico de planes.Apliqué a varias becas y a distintas carreras para poder empezar a estudiar y trabajar lo más rápido posible, porque mi vida había cambiado al 100 %. Comunicación Social fue la primera opción que se concretó. Era una de las que me interesaban, pero no estaba en primer lugar en mi lista. Yo quería estudiar negocios.Sin embargo, hoy lo veo como una bendición. Estudiar Comunicación Social me brindó una estructura sólida de comunicación, investigación y curiosidad; me dio esas ganas de aprender más y de ir a la raíz de las cosas. Eso me ayudó muchísimo cuando empecé a trabajar a los 18 años.Ese conjunto de habilidades que me dio la comunicación social hoy lo valoro enormemente. Soy muy curiosa y nunca quiero dejar de estudiar; por eso sigo formándome.Dentro de American Express me dieron la oportunidad de cursar una maestría en Negocios en la Universidad de Toronto y otra en Recursos Humanos en la Universidad de Miami. Todo esto fue auspiciado por la empresa.Posteriormente, continué preparándome como coach ejecutiva en INCAE Business School y me formé también como consultora de empresas familiares, además de profundizar en temas de gobierno corporativo, liderazgo, desarrollo de la inteligencia emocional y comunicación en el ambiente de trabajo.Tengo como regla general realizar algún diplomado cada dos años y estar siempre expuesta a seminarios y capacitaciones, porque creo que no lo sabemos todo. De hecho, mientras más estudio, más consciente soy de lo que aún me falta por aprender. Eso es algo que me llena profundamente.