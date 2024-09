Más lectura y pensamiento en Panamá Oeste

Programas diversos para públicos diversos

Objetivos a largo plazo

Fong hace la salvedad de que estos programas son mucho más que actividades efímeras; son procesos cuyos resultados no serán visibles de forma inmediata. Para algunos de ellos tomará incluso años medir sus efectos. Por lo pronto, hay pequeñas victorias. “En Playa Chiquita hay serios problemas de analfabetismo, aunque los maestros están haciendo un gran esfuerzo, hay muchos niños que no saben leer. En uno de los talleres había un niño que no quería participar porque sentía que no podía y, poco a poco, hemos estado con él leyendo y lo está haciendo cada vez mejor, se le nota que hace el esfuerzo, que va rompiendo esa barrera, pero esas cosas van a tomar tiempo. No es fácil. Este es un trabajo de la escuela, pero nosotros podemos ayudar con las lecturas”, asegura.

En el caso de los adultos, inicialmente no se atrevían a hablar en el círculo de lectura, pero en poco tiempo el cambio ha sido notable. “Ahora, los vieras comentando los cuentos... es una cosa impresionante. Lo mismo pasó con los cuentos en el parque. Teníamos temor de que la gente llegara y no hablara, pero uno de los participantes comenzó a contar la historia de La Chorrera y allí todo el mundo se animó. Esto es importante para nosotros y quisiéramos en el futuro tener los recursos para registrarlo, por ejemplo, tener equipo audiovisual para hacer las grabaciones, grabar esos testimonios, porque es algo que se pierde”, sugiere Fong. Igualmente, sería valioso publicar los trabajos finales de talleres como ‘Escribo, luego existo’, aunque para ello es necesario un presupuesto más robusto.

Se trata de un trabajo bastante extenso, pero no es irrealizable. Con el apoyo de las comunidades y su vínculo con las bibliotecas comunitarias estas experiencias son replicables. “Nosotros podemos hacer la asesoría de manera virtual, como se hizo con los de cerro Otoe. Nos reunimos con 40 docentes, incluyendo al director de la escuela; se les explicó la actividad y ellos ya están organizados para hacerla. Les expliqué muy bien cómo es la actividad y ya están organizados para hacerlas el 10 de octubre”, confirma.

Claro está, para que estas actividades se lleven a cabo, se requiere de una preparación con los docentes y bibliotecarios del área. “Todo esto se hace en el marco del Plan Nacional de Lectura que ya tenemos. Lo que hay que hacer es actualizarlo, volver a hacer las reuniones con los equipos, pero, mientras tanto, hay que moverse; no podemos quedarnos allí y no hacer nada”, concluye Fong.