Método del parto psicoprofiláctico para disminuir el dolor

Con el propósito de minimizar la intervención médica para el tratamiento del dolor durante el parto, se han desarrollado métodos como el del parto psicoprofiláctico. Este consiste en la preparación para un parto natural y en una experiencia de aprendizaje integral de la pareja.

Este curso lo debe impartir una educadora perinatal certificada, sólo ella estará capacitada para guiar a la pareja, ayudarlos a superar sus miedos y establecer un plan de parto adecuado a sus necesidades y deseos.

“Principalmente, [el curso] ayuda a disminuir el dolor; prepara a la madre y al padre para que no sientan miedo al momento del parto; alivia el dolor de la espalda porque durante el embarazo las mujeres, por el peso de la barriga, tienen dolor; mejora la postura, fortalece los músculos del suelo pélvico, mejora la circulación y la flexibilidad”, explica Jocelyn Duarte, fisioterapeuta especialista en parto psicoprofiláctico.

Otros beneficios que aporta este método son: aumento y mantenimiento de la condición aeróbica; aumento en el nivel de energía, combate la fatiga; reduce la tensión de los músculos; promueve el relajamiento y genera sentimientos de bienestar.

Duarte agrega que los ejercicios se pueden comenzar a realizar desde la semana 26, “siempre y cuando la embarazada no tenga una contraindicación médica”. Algunos de los ejercicios son: elevación de la pelvis, rotación de la columna, recostarse en la posición de parto común, elevación de piernas, ejercicios de resistencia, flexiones y ejercicios de respiración.

Antes de comenzar con el curso, la especialista hace una evaluación en la que pregunta la edad, si es su primer parto o si ha tenido partos anteriores. Si ha tenido partos le consulta si han sido naturales o cesáreas, si sufre de alguna enfermedad. Averigua en cual semana está de gestación y si hace actividad física.

“Se hace mucho énfasis en la respiración al momento de realizar todos los ejercicios. Es importante para el bebé porque es como una estimulación prenatal, o sea que allí entra también un beneficio para el bebé”, expresa la fisioterapeuta a La Estrella de Panamá.

Si la embarazada tiene programada una cesárea, ¿puede hacer el curso?

“El cuerpo de la mujer siempre está preparado para el parto natural, aunque haya tenido una cesárea. Puede que la persona haga la terapia de parto y al final deban hacerle cesárea por algún motivo que surja. Pero aun así, el posparto no va a ser tan doloroso, la mujer tendrá más flexibilidad, más resistencia y menos fatiga muscular para las actividades después del parto, así sea con cesárea. Hay mujeres que, aunque van a tener cesárea, toman el curso”, destaca Duarte.

La especialista explica que hay embarazadas que son de alto riesgo y no pueden realizar absolutamente nada, “entonces van como oyentes solamente, sin ningún problema pueden aprender la respiración. El médico puede certificar que la madre no puede hacer actividad física, pero puede participar como oyente y realizar ejercicios respiratorios, en ese aspecto no hay ningún problema, aún sabiendo que tendrá una cesárea”.

También aclara que al realizar estos ejercicios, no hay probabilidades de que se adelante el parto, “se realizan desde la semana 26 a la 38 y no vamos a hacer actividades de alto impacto. Hacemos ejercicios respiratorios, de flexibilidad y de fortalecimiento para la labor del parto”.

Además, realizan ejercicios de Kegel, que son los que van a ayudar a fortalecer el suelo pélvico. “Cuando la embarazada tiene esa necesidad de orinar frecuentemente, esa musculatura se debilita porque la pancita empieza a presionar la vejiga, los ejercicios se dan en el curso, se les enseña para que los hagan, incluso, luego del parto”.

La fisioterapeuta destaca que la participación es tanto del padre como de la madre, “los dos pueden acudir. También puede asistir algún familiar o amistad para que la mamá se sienta apoyada. Se trabaja lo emocional y lo físico. Las mujeres, en el parto, no tienen las hormonas reguladas, se sienten tristes y cansadas, así que necesitan el apoyo”.