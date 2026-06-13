Mi viejo amigo, Pedro Almodóvar

En plena Navidad, aparece la tragedia. Esta ocurrencia 'inesperada' ya es tradición en las telenovelas inglesas. Pero resulta que <b>Amarga Navidad</b> comienza en Madrid, no en Manchester. En la película, Raúl (que interpreta el argentino Leonardo Sbaraglia), un famoso director de cine, escribe un guion sobre Elsa (Bárbara Lenni), cineasta independiente. Se trata de una 'directora de culto', como la llama, en una breve pero desternillante aparición, la gran comediante Carmen Machi, quien, por cierto, este año recibió el Premio Nacional de Cinematografía en España. En la trama, Elsa también empieza a escribir una historia.Ambos realizadores —el primero, el 'verdadero', y la otra, producto de su imaginación— son, a su vez, hijos de la ficción de Pedro Almodóvar. Como en la legendaria pieza teatral de Luigi Pirandello, los tres son directores en busca de personajes. Personajes que comparten mucho: el luto, el deseo, el peso del envejecer, el amor no correspondido y la traición.A ellos se les une en esta historia Mónica (Aitana Sánchez-Gijón), la asistente de Raúl y quien eventualmente resultará ser el verdadero centro catalizador de la película. Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez son otros actores que también van apareciendo. Además, hacen una breve aparición, en una especie de foto de familia, Javier Ambrossy y Javier Calvo: 'los Javis', jóvenes cineastas españoles que acaban de obtener el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Y, para rematar, aparecen Bibiana Fernández y Rossy de Palma, las actrices fetiche de Almodóvar, como dirían sus fans.Como pocos creadores iberoamericanos, este genio manchego nos ha acompañado a muchos con sus películas toda una vida: en los exámenes finales de la universidad, en la fiesta para celebrar nuestro primer trabajo, junto al primer amor y su eventual desencanto, en los viajes soñados, en las celebraciones familiares, en los funerales y en el año nuevo. Aparece como el invitado de honor a la cena. Aquel que cuenta una anécdota inolvidable y se despide temprano, con la promesa de volver.