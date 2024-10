Mirada profunda al mundo de los escarabajos

En todo el mundo se han registrado científicamente unas 400.000 especies de escarabajos, diferentes unas de otras. Y se estima que faltan más de un millón por identificar. Queda una ardua tarea por hacer en la que el joven biólogo panameño Manuel D. Barría ha ayudado en los recientes años con el descubrimiento en Panamá de 27 nuevas especies para la ciencia.

Cuatro de las nuevas especies identificadas por Barría ya fueron descritas en publicaciones científicas, tres están pendientes de publicación y 20 se encuentran en proceso de descripción. El biólogo también es responsable de múltiples nuevos registros de especies para el país; es decir, especies de escarabajos de diferentes géneros registradas en otros países pero que se desconocía su presencia en los ecosistemas de Panamá.

Barría lleva ocho años inmerso en la investigación de los escarabajos, específicamente de la superfamilia Scarabaeoidea, una de las más amplias de estos insectos, labor por la que fue ingresado en 2023 al Scarab Workers World Directory, reconocimiento que se otorga a los mejores especialistas del mundo en el estudio de escarabajos. De esta forma, Barría se convirtió en el especialista por Panamá de esta superfamilia de escarabajos y es también el primer científico panameño en ser añadido al directorio (unsm-ento.unl.edu/workers/index2.htm).

En estos momentos el investigador trabaja en la revisión y actualización para Panamá del género Phyllophaga, también conocidos como escarabajos de mayo, uno de los más abundantes de la superfamilia Scarabaeoidea.

Como parte de este proyecto, a inicios de año Barría ganó una beca de pasantía en el Museum of Comparative Zoology de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, para estudiar la colección de escarabajos del género Phyllophaga, recolectados en Panamá, que allí resguardan.

“La colección del museo era de unos 200 ejemplares de escarabajos de mayo de Panamá y como se encontraban sin identificar, estuvieron muy interesados en colaborar cuando me comuniqué con ellos. Me otorgaron fondos para una breve pasantía y tras analizar la colección, identifiqué 13 especies de Phyllophaga entre los 200 escarabajos, incluyendo dos especies que son nuevos registros para el país; es decir, que antes se desconocía su presencia en Panamá”, detalla el biólogo de 27 años, oriundo de Chilibre y egresado de la Universidad de Panamá.

Además del Museum of Comparative Zoology de Harvard, Barría tiene cartas de invitación para estudiar otras colecciones del género Phyllophaga que se encuentran en el extranjero y que son de interés para la actualización de este género en Panamá. Es el caso del Natural History Museum, en Inglaterra; Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Argentina; Instituto Alexander Von Humboldt, Colombia; Canadian Museum of Nature, en Canadá; y Florida State Collection of Arthropods, California Academy of Sciences y el American Museum of Natural History (New York), todos de Estados Unidos.

“Tengo la autorización para estudiar las colecciones de estas instituciones, pero me hacen falta los fondos para realizar las pasantías y analizar los ejemplares que resguardan. La colección del Natural History Museum, por ejemplo, es una de las más grandes del mundo”, destaca.

Barría espera culminar la investigación del género Phyllophaga en Panamá en unos años, durante su participación en el Programa Centroamericano de Maestría en Entomología, que se realizará a partir de 2025 en la Universidad de Panamá.

Antes, entre 2021 y 2024, Barría llevó a cabo la revisión para Panamá de las especies de escarabajos del género Chrysina. Una parte de este proyecto fue financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) a través de la Convocatoria Pública de Nuevos Investigadores 2022.

De este estudio se derivó el libro A Monographic Revision of The Jewel Scarabs Genus Chrysina from Panama, Colombia, and Ecuador (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Rutelini) y el investigador planea publicar una segunda obra, esta vez con los resultados del trabajo con las especies de escarabajos de mayo del género Phyllophaga.

El plan a largo plazo, indica Barría, es actualizar la lista general de especies de escarabajos en Panamá. El último registro es de 541 especies y data de 2002. “Desde entonces se han descubierto muchas especies más, la cifra actual debe rondar las 600 especies”, apunta. Entre 2022 y 2023, por ejemplo, Barría publicó la descripción de cuatro de las 27 nuevas especies que ha identificado: Chrysina mercedesae, Phyllophaga xenomorphallica, Phyllophaga (Chlaenobia) choco y Phyllophaga clavijobustosi.

¿Por qué es importante el estudio de insectos? Los insectos, resalta el biólogo, cumplen con múltiples funciones ecológicas dentro del equilibrio de la naturaleza. Son descomponedores o recicladores de hojas, frutos, raíces, madera descompuesta o animales muertos, procesos que ayudan a oxigenar y nutrir el suelo, a promover el crecimiento de nuevas hojas, a eliminar materia orgánica o polinizar plantas, y forman parte de la dieta de muchas especies de aves y mamíferos.

Conocer más del mundo de los insectos y de su diversidad en el país, prosigue Barría, es imperativo para afrontar los retos relacionados con conservación ambiental en las próximas décadas.