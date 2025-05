Por su profesión marina siempre quiso conocer el Canal de Panamá. “Aunque había navegado en esa zona no había llegado a cruzarlo, y unas vacaciones decidí con mi mujer ir a Panamá para visitarlo, nos hospedamos en un hotel y allí coyunturalmente conocí a Luz Aurora Bonilla, quien dirige Golden Books y la que hoy es mi editora y, sobre todo mi familia en ese hermoso país, al que nunca podré pagar tantos momentos de felicidad que me ha deparado”.

Por amor a Castropol

Tregua en la calma nace como una manera de agradecer a Castropol, “un pueblo asturiano bellísimo, en el que tuve la inmensa fortuna de nacer, y siempre conté con la ayuda de su ayuntamiento cuando lo necesité”.

Recuerda Castropol como un sitio tranquilo y pacífico. “Recorrer sus empedradas calles es como caminar sobre dulces notas musicales flotando sobre sangre inocente de otro tiempo. Por esa razón en esta novela deseaba romper con esa quietud, para rememorar y descubrir lo más profundo de una época de la posguerra española, llena de odios y venganzas”.

Tregua en la calma es una novela negra y policiaca en toda regla, al girar en torno a la investigación de una serie de misteriosos asesinatos a chicas.

Le atraen estos géneros literarios porque le permiten examinar los claroscuros del alma humana. La ficción es una vía para que el narrador y sus lectores “se miren al espejo de una realidad que siempre es difícil de admitir, pero, cuando observamos nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hay historias reales cada día que superan a la más escabrosa de las novelas negras”.

Para la estructura de Tregua en la calma no hizo investigaciones específicas. Lo suyo fue observar y hacer preguntas a las personas indicadas. “Me intereso por casi todo. Si tengo un amigo policía, me apasiona su trabajo, si es juez lo mismo, si es forense, también. Por lo que en algunas ocasiones recurro a especialistas en el tema que sea cuando necesito algún razonamiento que yo no alcanzo. Una cosa que me preocupa a la hora de escribir es no mentir en lo que sería la parte técnica del relato”.