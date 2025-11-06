  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Miss Universo 2025: ¿Quién es la favorita para ganar, según la IA?

La edición 2025 de Miss Universo promete una competencia reñida entre candidatas de todos los continentes.
La edición 2025 de Miss Universo promete una competencia reñida entre candidatas de todos los continentes. @missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/11/2025 10:15
A pocos días de la gran final en Tailandia, el mundo se prepara para conocer a la nueva Miss Universo 2025, mientras la inteligencia artificial ya perfila a las favoritas para ganar la corona.

El Miss Universo 2025 se prepara para conocer pronto a la sucesora de Victoria Kjaer, actual soberana, en una edición que promete deslumbrar al mundo desde Tailandia. Más de 100 delegadas de diferentes países se han dado cita para competir por la codiciada corona que distingue a la mujer más bella, elegante e inspiradora del planeta.

La final del certamen se llevará a cabo el 21 de noviembre en Tailandia, país anfitrión que se viste de gala para recibir uno de los eventos más esperados del año. Millones de espectadores en todo el mundo seguirán la transmisión para descubrir quién será coronada como la nueva Miss Universo 2025.

Ellas son las favoritas según la Inteligencia Artificial

A pocos días de la gran final, la inteligencia artificial (IA) ya ha comenzado a realizar predicciones sobre quién podría alzarse con el título de Miss Universo 2025, analizando factores como presencia escénica, desempeño en entrevistas, impacto social y popularidad en redes.

Según ChatGTP, entre las favoritas destacan candidatas de Filipinas, Venezuela, Argentina y Costa de Marfil, quienes lideran las tendencias globales.

Miss Universe Filipinas - Ma Ahtisa Manalo

Miss Universe Venezuela - Stephany Abasali

Miss Universe Argentina - Aldana Masset

Miss Universe Costa Marfil- Olivia Yace

VIDEOS
Lo Nuevo