Miss Universo 2025: ¿Quién es la favorita para ganar, según la IA?

A pocos días de la gran final, la <b><a href="/tag/-/meta/ia-inteligencia-artificial">inteligencia artificial (IA)</a></b> ya ha comenzado a realizar predicciones sobre quién podría alzarse con el título de <b>Miss Universo 2025</b>, analizando factores como presencia escénica, desempeño en entrevistas, impacto social y popularidad en redes. Según ChatGTP, entre las favoritas destacan candidatas de <b>Filipinas, Venezuela, Argentina y Costa de Marfil</b>, quienes lideran las tendencias globales.Miss Universe Filipinas - Ma Ahtisa Manalo