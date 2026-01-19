Monique Amado: “El cambio social no nace de grandes planes, sino de atreverse a construir”

Liderar una iniciativa social me ha enseñado que el liderazgo no debería medirse por el género, sino por la capacidad de tomar decisiones, sostener procesos y generar resultados con responsabilidad. Mujeres y hombres tenemos las mismas capacidades para liderar, y el verdadero reto no es ocupar el espacio, sino hacerlo con criterio, coherencia y compromiso a largo plazo. En mi caso, ser mujer sí ha influido en la forma en que miro el impacto de lo que hago. Constantemente pienso en otras mujeres: las líderes, las madres, las jóvenes, las que han vivido violencia o desigualdad, y me pregunto cómo asegurar que se sientan representadas y tengan más oportunidades a través de los programas que impulsamos y de las posturas que asumimos. Liderar también es tener conciencia de a quiénes estás afectando con tus decisiones y usar ese poder para abrir caminos, no para cerrarlos.