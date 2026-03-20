Muere Chuck Norris a los 86 años: leyenda de las artes marciales y el cine de acción

El mundo del entretenimiento está de luto. El icónico actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, tras haber sido hospitalizado en Hawái por una urgencia médica, según se informó.

Norris, reconocido por su trayectoria en el cine de acción y la televisión, había celebrado recientemente su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo, en un ambiente de alegría junto a sus seres cercanos, lo que hace aún más sorpresiva la noticia de su fallecimiento.

Su familia confirma la noticia

A través de un mensaje oficial, la familia del actor confirmó su muerte y destacó que estuvo acompañado en sus últimos momentos:

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz.”