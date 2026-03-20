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Vida y cultura

Muere Chuck Norris a los 86 años: leyenda de las artes marciales y el cine de acción

A través de un mensaje oficial, la familia del actor confirmó su muerte y destacó que estuvo acompañado en sus últimos momentos
A través de un mensaje oficial, la familia del actor confirmó su muerte y destacó que estuvo acompañado en sus últimos momentos Tomada de redes sociales
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Laura Chang
  • 20/03/2026 09:20
Norris, reconocido por su trayectoria en el cine de acción y la televisión, había celebrado recientemente su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo.

El mundo del entretenimiento está de luto. El icónico actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, tras haber sido hospitalizado en Hawái por una urgencia médica, según se informó.

Norris, reconocido por su trayectoria en el cine de acción y la televisión, había celebrado recientemente su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo, en un ambiente de alegría junto a sus seres cercanos, lo que hace aún más sorpresiva la noticia de su fallecimiento.

Su familia confirma la noticia

A través de un mensaje oficial, la familia del actor confirmó su muerte y destacó que estuvo acompañado en sus últimos momentos:

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz.”

Una carrera que marcó generaciones

Chuck Norris se convirtió en un referente global gracias a su participación en exitosas producciones como The Delta Force y Missing in Action, donde consolidó su imagen como uno de los grandes héroes del cine de acción de los años 80.

Su estilo, disciplina y habilidades reales en artes marciales lo diferenciaron de otros actores del género, llevándolo a convertirse en una figura admirada tanto dentro como fuera de la pantalla.

De campeón de artes marciales a ícono cultural

Antes de su éxito en Hollywood, Norris ya era un destacado competidor en artes marciales, disciplina que marcó toda su vida y que posteriormente lo catapultó al estrellato.

Con el paso de los años, su figura trascendió el cine, convirtiéndose en un fenómeno cultural y en protagonista de innumerables referencias populares.

Legado imborrable

La muerte de Chuck Norris deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero también un legado sólido como símbolo de disciplina, fuerza y determinación. Su influencia en el cine de acción y en la cultura popular seguirá vigente por generaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas específicas de su fallecimiento, mientras seguidores alrededor del mundo expresan su pesar por la partida de una de las figuras más emblemáticas del cine y las artes marciales.

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