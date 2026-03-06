Mujeres al timón: redibujando el mundo marítimo

No hace mucho tiempo, instituciones de formación marítima —incluida la Escuela Náutica de Panamá (Actualmente la UMIP), no admitían mujeres. Cuando Tulia Tapia ingresó en 2000, lo hizo en un entorno diseñado casi exclusivamente para hombres. La falta de infraestructura adecuada y los estereotipos eran parte del paisaje.Hoy, la narrativa ha cambiado: es la de una profesional que convirtió cada obstáculo en milla recorrida. Su resiliencia le ha permitido abrirse paso, construir caminos y convertirse en pionera e inspiración para nuevas generaciones.Este giro de timón también se fortalece con redes profesionales femeninas. Las asociaciones como WIMA (Mujeres en Asociaciones Marítimas) se han desplegado en 152 países de África, Asia, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico, creando espacios donde las mujeres comparten conocimiento técnico, visibilidad y liderazgo.En la región, la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLa), con sede permanente en Panamá desde 2019, impulsa una hoja de ruta clara. Su estrategia 2025-2029 prioriza educación, trabajo decente, liderazgo y mayor presencia femenina en la narrativa marítima.