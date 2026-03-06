Mujeres al timón: redibujando el mundo marítimo

En la inmensidad del océano, donde cada travesía exige temple y precisión, las mujeres de mar están demostrando que no solo pueden navegar las olas, sino también cambiar el rumbo de toda una industria. Su día a día embarcadas alrededor del mundo, no es simplemente una jornada laboral: es una bitácora de entereza, preparación y conquistas que hoy marcan nuevas coordenadas para el sector marítimo. Aunque históricamente han debido sortear corrientes adversas —muchas de ellas inexistentes para sus colegas masculinos—, las mujeres han respondido con profesionalismo, determinación e historias de éxito. Una de esas historias es la de la capitana Tulia Tapia Camargo, pionera de la industria marítima panameña. Como una de las primeras mujeres egresadas de la Escuela Náutica de Panamá y capitán de la marina mercante, Tapia ha surcado aguas complejas hasta erigirse en un modelo aspiracional para otras mujeres Su desempeño en el rubro incluye posiciones de oficial, chief mate y capitán en reconocidas compañías como Django Trading NV y Grupo Boluda. Además de ser miembro de la Cámara Marítima de Panamá, fue reconocida como Graduada Distinguida 2024 de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), distinción que confirma que el liderazgo femenino navega con bandera propia en el sector. Aunque solo alrededor del 20% de las trabajadoras del ámbito marítimo ocupan roles de liderazgo, la tendencia comienza a cambiar. Iniciativas internacionales impulsadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) —desde su Programa de Género iniciado en 1988— han abierto nuevas rutas para la participación femenina, promoviendo formación, visibilidad y oportunidades reales de crecimiento. Datos del estudio conjunto de la OMI y WISTA International (2021) reflejan que las mujeres representaban menos de un tercio de la fuerza laboral marítima y menos del 2% de la gente de mar. Pero estos números se están convirtiendo en puntos de partida para una transformación sostenida.

Rompiendo el techo de cristal... y navegando más allá

No hace mucho tiempo, instituciones de formación marítima —incluida la Escuela Náutica de Panamá (Actualmente la UMIP), no admitían mujeres. Cuando Tulia Tapia ingresó en 2000, lo hizo en un entorno diseñado casi exclusivamente para hombres. La falta de infraestructura adecuada y los estereotipos eran parte del paisaje. Hoy, la narrativa ha cambiado: es la de una profesional que convirtió cada obstáculo en milla recorrida. Su resiliencia le ha permitido abrirse paso, construir caminos y convertirse en pionera e inspiración para nuevas generaciones. Este giro de timón también se fortalece con redes profesionales femeninas. Las asociaciones como WIMA (Mujeres en Asociaciones Marítimas) se han desplegado en 152 países de África, Asia, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico, creando espacios donde las mujeres comparten conocimiento técnico, visibilidad y liderazgo. En la región, la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLa), con sede permanente en Panamá desde 2019, impulsa una hoja de ruta clara. Su estrategia 2025-2029 prioriza educación, trabajo decente, liderazgo y mayor presencia femenina en la narrativa marítima.

La educación: el verdadero puerto seguro