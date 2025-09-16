Muxía, la zona cero del ‘Prestige’, vuelve al foco internacional por sus populares piedras

De la ‘Pedra dos Cadrís’, la de los riñones, se cree que sana ese órgano y cura el dolor de espalda, pero para ello es necesario pasar nueve veces por debajo y no todos están dispuestos a tal sacrificio. Han sido las dos más concurridas y los selfies muy numerosos. A otras era más complicado acceder, en el caso de la de la ‘Cabeza’ por la fuerza y cercanía del mar. La de los ‘Enamorados’, donde se promete un querer eterno, está más alejada y es, como el amor, muchísimo más difícil de encontrar, pero sólo hasta que se da con ella.