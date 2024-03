Nightwalkers presenta ‘The Betrayal’, un himno para los traicionados

Una canción anti san Valentín, una protesta contra el engaño y la traición es lo que plantea The Betrayal, el nuevo lanzamiento de la banda panameña Nightwalkers. Fue estrenada a finales del mes de enero y en febrero lanzaron el videoclip dirigido por Daniel Márquez.

La particularidad del video es que incluyeron a algunos de sus fanáticos para que contaran sus historias de traición. “Algunas de las personas que aparecen en el vídeo han sido fanáticas de la banda durante los 13 años que tenemos de trayectoria. Invitamos a los más allegados para que contaran su propia historia, también a algunos artistas de la escena de rock panameña que pudieron decir sí al proyecto y asistir a la grabación del video”, cuenta Carlos Shedden, vocalista y guitarrista.

La canción es parte del nuevo trabajo discográfico que la banda va a lanzar este año, compuesto por cinco temas. “Música y letra son de mi autoría. Es un tema que nace de una experiencia personal de hace varios años. Sin embargo, como artista, lo que siempre se busca es tomar del arsenal de ideas cosas que nos hayan pasado y poder manifestarlas en arte. Al final del día, son experiencias, y eso nos sirve como un motor creativo”.

Shedden revela que sufrió una doble traición. “No solamente en el amor, sino también por parte de una amistad. La letra del tema va evolucionando, la primera estrofa inicia contando la historia desde la rabia y sentimientos encontrados por esa amistad y ese amor que fallaron al mismo tiempo. A medida que avanza la canción, tomo una postura más receptiva. Lo que me hizo daño me cambió la vida, porque empecé a ver las cosas de una manera distinta. Al final de la canción, las últimas frases dan a entender que lo superé y me hizo más fuerte”.

Según explica el vocalista, el proceso de creación de la canción fue bastante complejo porque algunos de los integrantes no estaban en Panamá. Aparte de ser artista, Shedden es ingeniero y el año pasado viajó mucho por trabajo. Estaba una semana en Guatemala, otra en Nicaragua y otra en Costa Rica.

“Durante ese proceso de grabación estuve arrendando estudios de grabación en esos países para mandar mis partes en la canción, es decir, la voz y la guitarra. El bajista estaba en España terminando un doctorado y mandaba sus partes desde allá. Logramos canalizar la energía de la canción aún estando los cuatro separados en distintos estudios de grabación”.

De las cinco canciones que tendrá el álbum, tienen tres terminadas. “Solo faltan dos por grabar, es cuestión de entrar al estudio y terminar el proceso de grabación. El siguiente sencillo que vamos a lanzar muy posiblemente saldrá en mayo, el siguiente en julio y el disco completo estará saliendo a más tardar en septiembre de este año”.

Pretender sacar el disco e inmediatamente irse a realizar una serie de conciertos a Colombia y Costa Rica, “países de donde hemos recibido invitaciones anteriormente. Queríamos regresar con un disco completamente nuevo, algo que nuestros fanáticos en esos países no hayan escuchado antes”.