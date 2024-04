Te vi después de tantos años y quise desfallecer. Tus labios pronunciaron mi nombre, mis manos al contacto con las tuyas empezaron a temblar. Deseaba que no te dieras cuenta de ese amor de ayer que un día llenó mi vida de dicha y placer. Tú me hablabas y mirabas, yo no te escuchaba, solo veía tus ojos, esos ojos negros que nunca he podido olvidar. Mientras tus palabras llegaban lejanas a mis oídos, tus ojos y los míos se comunicaban entre sí. Fue un lenguaje de amor maravilloso, lleno de ternura, nostalgia y alegría, que a pesar de que duró poco me hizo emocionar. De repente una lágrima resbaló por mi mejilla y me hizo comprender que ya todo es inútil, tú la tienes a ella, y yo lo tengo a él.