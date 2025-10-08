  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

¡Orgullo panameño! Flex y Sech entre los artistas latinos más destacados de Billboard

Flex y Sech destacan entre los mejores artistas latinos, según Billboard.
Flex y Sech destacan entre los mejores artistas latinos, según Billboard. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2025 07:24
Panamá vuelve a brillar en la escena internacional gracias a Flex y Sech, quienes figuran en la prestigiosa lista de Billboard que celebra el talento latino del siglo XXI.

Billboard reveló la lista de los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI, un reconocimiento a las figuras que han dejado una huella significativa en la industria musical. Entre los nombres destacados figuran los panameños Flex y Sech, quienes han llevado el nombre de Panamá a lo más alto de la música latina.

El ranking es encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, consolidado como uno de los artistas más influyentes de la era moderna.

A continuación, el Top 10 de los artistas latinos más destacados según Billboard:

1-Bad Bunny

2-Romeo Santos

3-Daddy Yankee

4-Enrique Iglesias

5-Marco Antonio Solís

6-J Balvin

7-Shakira

8-Aventura

9-Juanes

10-Ozuna

Flex y Sech ponen en alto la bandera panameña en Billboard

Este importante reconocimiento, basado en el rendimiento de los temas en las listas semanales Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde el año 2000 hasta finales de 2024, subraya la relevancia y el impacto del talento musical panameño a nivel internacional.

En 2009, Flex hizo historia al convertirse en el artista más premiado en los Billboard de la Música Latina, con ocho galardones que impulsaron su carrera internacional; en esta ocasión se posiciona en la #87 de la lista.

Mientras que Sech fue distinguido en 2020 como Nuevo Artista del Año por Billboard, reafirmando su posición como uno de los grandes exponentes de la nueva generación del reguetón panameño y ahora ocupando la posición #96 de los 100 artistas más destacados del siglo XXI según la revista Billboard.

Lo Nuevo