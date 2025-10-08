¡Orgullo panameño! Flex y Sech entre los artistas latinos más destacados de Billboard

Billboard reveló la lista de los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI, un reconocimiento a las figuras que han dejado una huella significativa en la industria musical. Entre los nombres destacados figuran los panameños Flex y Sech, quienes han llevado el nombre de Panamá a lo más alto de la música latina.

El ranking es encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, consolidado como uno de los artistas más influyentes de la era moderna.

A continuación, el Top 10 de los artistas latinos más destacados según Billboard:

1-Bad Bunny

2-Romeo Santos

3-Daddy Yankee

4-Enrique Iglesias

5-Marco Antonio Solís

6-J Balvin

7-Shakira

8-Aventura

9-Juanes

10-Ozuna