¡Orgullo panameño! Flex y Sech entre los artistas latinos más destacados de Billboard

Este importante reconocimiento, basado en el rendimiento de los temas en las listas semanales <i>Top Latin Albums</i> y <i>Hot Latin Songs</i> desde el año 2000 hasta finales de 2024, subraya la relevancia y el impacto del talento musical panameño a nivel internacional.<b>En 2009, Flex hizo historia al convertirse en el artista más premiado en los Billboard de la Música Latina</b>, con ocho galardones que impulsaron su carrera internacional; en esta ocasión se posiciona en la #87 de la lista.Mientras que<b> Sech fue distinguido en 2020 como Nuevo Artista del Año por Billboard</b>, reafirmando su posición como uno de los grandes exponentes de la nueva generación del reguetón panameño y ahora ocupando la posición #96 de los 100 artistas más destacados del siglo XXI según la revista Billboard.