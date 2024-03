Aguardo en la fría penumbra el tibio roce de la luz espero en esta playa del tiempo, en rondas, vidas inútiles he visto soles caer y volver a levantarse como águilas heridas me he quedado dormido viendo el lento flujo de cíclicas edades la leyenda de mi alma, a la deriva, en las oscuras oscilaciones del Ser.

En la bruma del origen vi el sueño sombrío de la noche que se avecina y en el abismo; la luz que daría vida a las bóvedas no creadas del infinito.

He buscado en el silencio los glifos que conjuraron el olvido, el dolor, la herida.

He buscado en los océanos primordiales la respuesta al enigma de la mente dividida.

He sido el testigo de viejos imperios, sus lunas calcinadas por el horno de los milenios templos olvidados, esferas, soles cansados que ya nunca volverán a sus órbitas delirantes.

Mi alma está herida de distancias, cansada, huérfana del sol exilada en el hemisferio triste del húmedo dolor humano arrojada a la plegaria inútil de una tierra ciega e infértil condenada a ser testigo del ocaso de un dios inexistente.

