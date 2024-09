Países de la región dialogan sobre los desafíos de producir alimentos saludables

Los sistemas agroalimentarios enfrentan un doble desafío: sufren y contribuyen al deterioro ambiental. Para abordar esta crisis, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto con diversas organizaciones están promoviendo estrategias que integran la biodiversidad, la nutrición y la resiliencia climática.

Algunos países de América Latina y el Caribe se reúnen en Panamá en un diálogo para acelerar el acceso a dietas saludables. También, llevan a cabo el ‘Taller regional de transformación de los sistemas agroalimentarios y compromisos de nutrición’, que se desarrolla desde el 3 al 6 de septiembre.

La actividad pretende fomentar el diálogo y la colaboración entre diversos actores clave en América Latina y el Caribe, con el fin de enriquecer el intercambio de opiniones y experiencias relacionadas con la transformación de los sistemas agroalimentarios regionales y nacionales. De esta manera, se busca fortalecer la coordinación y cooperación entre los responsables de la toma de decisiones relacionados con los sistemas agroalimentarios y sistemas complementarios a estos.

“Actualmente, en el país estamos enfrentando problemas de enfermedades crónicas, muchas de ellas asociadas al sobrepeso, y este a su vez relacionado con enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades renales. Nuestra población presenta un 70 % de sobrepeso en personas adultas, y tres de cada diez niños tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Esto se observa incluso en las escuelas y en todos los niveles donde nos asomamos”, expresó Celestina Delgado, jefa nacional del Departamento de Salud Nutricional del Ministerio de Salud (Minsa).

Delgado añadió que la seguridad alimentaria está “íntimamente relacionada con la alimentación y la nutrición. No siempre es solo el consumidor quien tiene esta responsabilidad; muchas veces, aunque el consumidor tenga el conocimiento sobre una alimentación adecuada, si no se cuenta con alimentos disponibles, la inseguridad alimentaria no garantizará que se obtengan todos los nutrientes necesarios para mantener una buena salud”.

En el evento de apertura del taller estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles; el viceministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Francisco Ameglio; el viceministro de Salud de Panamá, Manuel Zambrano; la secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería de Honduras, Laura Suazo, y el representante de la FAO en Panamá, Adoniram Sanches.

Las autoridades coincidieron en que las crisis recientes, como la pandemia de covid-19, han agravado los problemas de acceso a dietas saludables, aumentando las brechas sociales. La variabilidad climática extrema también ha puesto en riesgo la producción de alimentos, destacando la necesidad de políticas multisectoriales y de la revalorización de especies de cultivos marginadas.