Panamá agrega a 40 nuevos técnicos en folklore

Panamá celebró este 17 de noviembre la graduación de 40 nuevos “Técnicos Superiores en Folklore”, quienes culminaron sus estudios en la Escuela Nacional de Folklore Dora Pérez de Zárate, con sede en Las Tablas.

La ceremonia se realizó en el Teatro Herbert de Castro de la Ciudad de las Artes, donde autoridades del sector cultural resaltaron el rol fundamental de esta nueva generación en la preservación de la identidad nacional.

El profesor Aristides Burgos, director nacional de Educación Artística y fundador de la Escuela Nacional de Folklore, felicitó a los graduandos en nombre de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y los animó a seguir fortaleciendo sus conocimientos.

“Ustedes eligieron la escuela como su casa de formación, ustedes enriquecen nuestra cultura, y la cultura une pueblos. Gracias por llevar nuestra identidad a sus pueblos y traer la suya al nuestro”, expresó el preceptor.