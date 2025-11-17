Panamá agrega a 40 nuevos técnicos en folklore

El grupo incluye a <b>cuatro estudiantes extranjeros</b>, quienes también culminaron su formación en las tradiciones panameñas. Para la institución, su presencia demuestra el interés internacional por el estudio del folklore local.Durante su intervención, Burgos destacó la evolución histórica de esta disciplina. Recordó que en 1988 parecía imposible pensar en estudios formales de folklore, pero hoy el país cuenta con un programa consolidado que toma entre dos o tres años de formación. <i>'Ha sido un proceso muy largo y sabemos que esto se va a expandir'</i>, afirmó.En la mesa principal acompañaron al director Burgos <b>la profesora Lesbia Samaniego</b>, directora encargada de la Escuela Nacional de Folklore Dora Pérez de Zárate, y<b> Dayra Santana</b>, representante del Ministerio de Educación.La escuela, fundada por Burgos, mantiene sedes regionales en Chiriquí, Colón, Panamá Oeste, reforzando la misión de llevar la educación artística y el fortalecimiento cultural a todo el país.