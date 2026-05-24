Panamá celebra a Rubén Blades en el cierre de Centroamérica Cuenta

Una gran ovación marcó la entrega, por parte del cantautor panameño <a href="/tag/-/meta/ruben-blades">Rubén Blades</a>, de una parte de su patrimonio artístico a la <b>Caja de las Letras del Instituto Cervantes</b>.La entrega consistió en dos <b>maracas salseras</b> estampadas con la bandera de Panamá y autografiadas por el artista, además de un manuscrito de una de sus canciones más icónicas, ‘Patria’. Todo ello ocurrió en un acto que simbolizó, además, la clausura del festival Centroamérica Cuenta, que volverá a celebrarse en Panamá en 2028.En la ceremonia fungieron como testigos de honor el presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera; el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández; el escritor nicaragüense y presidente de Centroamérica Cuenta, <a href="/tag/-/meta/sergio-ramirez">Sergio Ramírez</a>; la escritora nicaragüense y vicepresidenta del festival, Gioconda Belli; la directora del festival, Claudia Neira Bermúdez; y el ministro de Cultura de Guatemala, Luis Méndez.Luis García Montero aseguró ante el público presente en el Auditorio Áurea ‘Baby’ Torrijos, de la Ciudad de las Artes, que la trayectoria musical de Rubén Blades y el mensaje plasmado en canciones como Pedro Navaja, Patria y Amor y control forman parte del <b>patrimonio histórico y emocional de América Latina</b>.'Hay artistas y escritores que no solo crean obras, sino también espacios de conciencia compartida. Quizá esa sea una de las razones profundas por las que hoy nos encontramos aquí, en Panamá, en el marco de Centroamérica Cuenta, para recibir el legado que Rubén Blades deposita en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Nuestra Caja de las Letras, la antigua cámara acorazada del Banco Español del Río de la Plata —edificio que hoy alberga nuestra sede central en Madrid—, ya no custodia dinero ni joyas, sino cosas con un verdadero valor: voces y maneras de entender el mundo que una cultura decide preservar para conservar su historia en el futuro. Y entre todo el ruido, pocas voces han sabido narrar el latido urbano, moral y sentimental de América Latina como la voz de Rubén Blades', expresó García Montero.