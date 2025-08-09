Panamá: La ciudad que unió dos océanos y cambió la historia de América

Panamá la Vieja no nació para ser un simple asentamiento agrícola ni un puerto de comercio local. Su razón de ser era mucho más ambiciosa: convertirse en el puente logístico y operativo para las expediciones que buscaban conquistar y explotar las riquezas del sur del continente.En los años posteriores a su fundación, la ciudad se consolidó como el punto de partida de expediciones históricas, entre ellas las que llevarían a Francisco Pizarro y Diego de Almagro hacia el territorio del Imperio Inca.Desde sus costas, partieron navíos cargados de hombres, caballos, armas y provisiones, impulsados por la promesa de oro y plata en tierras aún desconocidas para ellos.Este papel logístico convirtió a Panamá en una pieza fundamental de la maquinaria imperial española. Desde el sur llegaban cargamentos de metales preciosos que eran desembarcados en su puerto y luego transportados por el famoso Camino de Cruces a través del istmo, hasta el puerto caribeño de Nombre de Dios (y más tarde Portobelo). Desde allí, el oro y la plata partían hacia España en las flotas del tesoro.