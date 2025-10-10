  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Panamá se une al Día Mundial del Huevo: ¿por qué se celebra y cuáles son sus beneficios?

El huevo es un alimento completo y accesible que aporta proteínas, vitaminas y minerales.
El huevo es un alimento completo y accesible que aporta proteínas, vitaminas y minerales. Erika Varga / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2025 07:59
¡Feliz Día Mundial del Huevo! Hoy se celebra este alimento nutritivo, versátil y al alcance de todos, recordando sus beneficios para la salud y la alimentación diaria.

Desde hace varios años, Panamá y numerosos países alrededor del mundo se han unido a la celebración del Día Mundial del Huevo, una fecha que destaca la importancia de este alimento en la nutrición humana.

El huevo ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, gracias a su alto contenido de proteínas de calidad, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

La conmemoración del Día Mundial del Huevo se realiza cada segundo viernes de octubre, con el propósito de resaltar su valor nutricional y promover su consumo responsable en todo el mundo. Durante esta fecha, distintos países desarrollan actividades educativas y campañas informativas para difundir los múltiples beneficios de incluir el huevo en una dieta balanceada.

El huevo, un alimento completo y accesible para el consumo

El huevo se destaca por ser una fuente accesible de nutrientes esenciales. Aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, convirtiéndose en un alimento fundamental para una dieta equilibrada y al alcance de todos los hogares.

A continuación siete beneficios de consumir huevo:

-Fuente de proteína de alta calidad.

-Es rico en vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento.

-Favorece la salud cerebral.

-Ayuda a mantener la salud ocular.

-Contribuye al control del peso.

-Apoya la salud cardiovascular.

-Es un alimento económico y accesible.

Lo Nuevo