Panamá se une al Día Mundial del Huevo: ¿por qué se celebra y cuáles son sus beneficios?

Desde hace varios años, Panamá y numerosos países alrededor del mundo se han unido a la celebración del Día Mundial del Huevo, una fecha que destaca la importancia de este alimento en la nutrición humana.

El huevo ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, gracias a su alto contenido de proteínas de calidad, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

La conmemoración del Día Mundial del Huevo se realiza cada segundo viernes de octubre, con el propósito de resaltar su valor nutricional y promover su consumo responsable en todo el mundo. Durante esta fecha, distintos países desarrollan actividades educativas y campañas informativas para difundir los múltiples beneficios de incluir el huevo en una dieta balanceada.