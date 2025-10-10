Panamá se une al Día Mundial del Huevo: ¿por qué se celebra y cuáles son sus beneficios?

Desde hace varios años, <b>Panamá y numerosos países alrededor del mundo</b> se han unido a la celebración del <b><a href="/tag/-/meta/dia-mundial-del-huevo">Día Mundial del Huevo</a></b>, una fecha que destaca la importancia de este alimento en la nutrición humana.El huevo ha sido reconocido por la <b><a href="/tag/-/meta/fao-org-de-naciones-unidas-para-alimentacion-y-agricultura">Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) </a></b>como uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, gracias a su alto contenido de proteínas de calidad, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.La conmemoración del <b>Día Mundial del Huevo se realiza cada segundo viernes de octubre</b>, con el propósito de resaltar su valor nutricional y promover su consumo responsable en todo el mundo. Durante esta fecha, distintos países desarrollan actividades educativas y campañas informativas para difundir los múltiples beneficios de incluir el huevo en una dieta balanceada.