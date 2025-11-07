Panamá tiene a sus representantes para la Bienal de Venecia

El<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura"> Ministerio de Cultura (MiCultura)</a> ha anunciado oficialmente el proyecto que llevará el arte panameño al escenario global: la propuesta presentada por el dúo Antonio José Guzmán e Iva Jankovic fue seleccionada para el Pabellón Nacional de Panamá en la 61ª Bienal de Arte de Venecia (2026).La ministra de Cultura,<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maruja-herrera"> María Eugenia Herrera</a>, puntualizó que esta participación 'consolida la presencia de Panamá en la plataforma más relevante del arte contemporáneo del mundo. Nuestro pabellón es un esfuerzo país que une al sector público, instituciones culturales y empresa privada para proyectar el talento panameño y fortalecer nuestro ecosistema artístico.'