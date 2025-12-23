Jorge Rodríguez: Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ‘ley de la dignidad’ contra piratas y corsarios del Caribe

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, este martes 23 de diciembre la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueos y Otros Actos Ilícitos Internacionales, tras culminar su segunda discusión en el pleno.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sometió la iniciativa a votación y, al no registrarse objeciones, declaró sancionada la ley.

“Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación, de acuerdo con lo establecido en el artículo No. 213 de la Constitución”, expresó.

Durante su intervención, Rodríguez calificó la normativa como una “ley de la dignidad” frente a lo que denominó “piratas y corsarios del Caribe”, y destacó que con esta aprobación la Asamblea Nacional alcanza 100 leyes sancionadas en los cinco años de la actual legislatura.

Rodríguez resaltó que, en ese período, el Asamblea Nacional ha impulsado leyes “para el cuidado de la gente, para la nueva economía, para la defensa de la patria” y para el ejercicio de la función contralora, así como para cumplir con los procedimientos constitucionales en la designación de los poderes públicos.

En ese sentido, recordó que la Asamblea ha seleccionado en dos ocasiones al Consejo Nacional Electoral, además de designar a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Contralor General, Fiscal General de la República y Procurador General.

Rodríguez también agradeció a los diputados oficialistas por lo que describió como su “valentía, tesón y fuerza” en el ejercicio de sus funciones, y afirmó que el Parlamento se ha recuperado tras lo que calificó como una etapa de “destrucción” del Poder Legislativo.

“Les reconozco y les agradezco el esfuerzo que todas y todos ustedes han tenido para lograr esto que hoy tenemos”, concluyó.

La ley ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en vigencia.