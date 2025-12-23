Alcalde Mizrachi cuestiona los reclamos de falta de recursos en las juntas comunales

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó este martes 23 de diciembre que las juntas comunales del distrito de Panamá reciben recursos suficientes para su funcionamiento y ejecución de obras.

Mizrachi cuestionó a aquellas que, según dijo, no están haciendo un uso adecuado de los fondos asignados a las juntas comunales.

Además, el alcalde detalló que todas las juntas comunales reciben por igual un cheque mensual de 65,000 dólares para funcionamiento, además de 800.000 dólares anuales destinados a inversión, por lo que consideró que los reclamos de falta de recursos no se corresponden con la realidad presupuestaria.

“Todos los ciudadanos tienen que saber que las juntas comunales reciben esos fondos”, sostuvo.

El alcalde subrayó que las juntas comunales deben ser evaluados por resultados concretos y no por discursos.

“Los alcaldes y los representantes, a diferencia de los diputados, somos medidos no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Mis palabras están respaldadas por acciones, ahí están los cheques”, enfatizó.

En ese contexto, Mizrachi cuestionó la ausencia de obras visibles en algunas comunidades. “La pregunta es dónde están las obras. Irónicamente, los que más se quejan son los que menos hacen”, expresó.

Finalmente, Mizrachi hizo un llamado directo a las autoridades locales a enfocarse en la ejecución y en la atención de las necesidades ciudadanas.

“Aquí no vinimos a hacer política, sino a atender la necesidad de la ciudadanía que nos puso en el puesto”, concluyó.