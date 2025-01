Panameños se capacitarán en tecnología de semiconductores

“Las carreras científicas pueden ser intimidantes para muchas personas, porque se ven temas complejos y la gente huye de las matemáticas, pero no hay que tener miedo, es como aprender un nuevo idioma”, comenta Iván Vargas, estudiante de 23 años que cursa el quinto año de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Hace una década, Iván participó en el programa Pista de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), diseñado para detectar, desarrollar y brindar acompañamiento a niños y jóvenes con talento académico. “Hice cursos de electrónica y robótica, eso me hizo ver la ciencia aplicada a casos reales. Aprendí mucho y me fui interesando en la investigación. Luego, pasé a otro programa, de la fundación Alberto Motta, el Centro Supérate, donde aprendí inglés, informática y habilidades para la vida”. En la universidad, se dio cuenta de que le gustaban los temas de potencia y energía. “Me afilié a grupos de la IEEE, participé en una convocatoria del Indicatic AIP con financiamiento de la Senacyt, para hacer una pasantía en la Universidad Estatal de Illinois en Chicago. Hice una investigación sobre materiales para las baterías de litio que se usan en carros eléctricos y teléfonos. Me gustaría investigar sistemas de potencia, baterías para respaldo y para mejorar la calidad de energía en la red. Me interesa la sostenibilidad y el reciclaje de baterías, en eso se basa mi tesis, quizás también el tema de energía de paneles solares”. Iván Vargas y otros 50 estudiantes forman parte del primer grupo de becarios del nuevo programa de becas de Ifarhu-Senacyt especializado en semiconductores, que realizarán sus tesis y pasantías en centros universitarios en el extranjero. “Esta oportunidad es increíble”, dice Víctor Bernal, de 19 años, que estudia Física en la Universidad de Panamá. “Desde muy pequeño me gustó conocer cómo funcionaba todo lo que nos rodea, el universo. Me atrajo la física porque la forma de abordar los problemas es desde temas abstractos, más cercano a la matemática, que siempre me gustó. La física tiene un gran campo para los semiconductores”. Víctor trabaja en su tesis sobre materiales topológicos, los cuales tienen propiedades de conducción únicas y que están alineados con los semiconductores. “Estos materiales tienen protecciones y propiedades que pueden coincidir o no, la corriente es un tema muy interesante y la Senacyt me está apoyando en esto”. Tiene mucha expectativa con la pasantía. “Seríamos los primeros en posicionarnos en esta carrera y nos ayudaría muchísimo para aumentar el auge de la ciencia. Son oportunidades únicas en la vida para compartir con gente que ya está muy avanzada y poder traer ese conocimiento a Panamá”.

Estratega de los datos

Natasha Farías, de 22 años, es estudiante de Ingeniería industrial en la UTP. Le gusta el análisis de datos para proponer soluciones y apoyar la toma de decisiones. “Se trata de hacer una estrategia con base en los datos para resolver desafíos”. Cuando se publicó la convocatoria de semiconductores, en junio de 2024, no estaba muy pendiente porque pensaba que era dirigida a carreras como ingeniería electromecánica. Su profesora de Investigación de Operación, Zoila de Castillo, la animó a explorar, a ver más allá de las materias de su carrera y a aplicar. “Ella me hizo cambiar el switch. No es suficiente tener una carrera, para ser competitivos en cualquier rama, hay que aprender otras cosas, un idioma, un lenguaje de programación, etc. Tras investigar, comprendí que desde la ingeniería industrial podía aportar a la industria millonaria de los semiconductores. Panamá, siendo un centro logístico, puede ser un actor fundamental”.

Entusiastas de la tecnología