‘Paraíso Tropical’ gana como Mejor Película escogida por la audiencia del IFF 2026

En su relato, Benaim nos guía a través de un atentado en Panamá en 1994 que cobró la vida de 21 pasajeros, 12 de los cuales eran personas judías, en una avioneta que explotó en el aire y cayó en un área rural de Panamá. Una de sus víctimas fue su tío Saúl. “Fui el único de la familia que lo vio vivo por última vez”, indicó Benaim, “este documental creativo, más allá de la investigación de un ataque terrorista sin resolver, es un proyecto personal”.

El documental dio de qué hablar durante los cuatro días del festival y contó con proyecciones en la Ciudad de las Artes. Durante la gala de apertura, Benaim comentó a este diario que su visión para el documental fue “más personal que cualquier otro proyecto” y tomó de sí mismo como director “y sujeto de la cinta también”.

Durante el acto de clausura de la 14° edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) 2026, el documental panameño ‘Paraíso Tropical’, dirigido por Abner Benaim y producido por Malu Zayon, obtuvo la estatuilla de “El Premio del Público” a la mejor película Copa Airlines. Benaim recibió aplausos y ovaciones por el público presente en el Teatro Nacional al recibir la estatuilla de parte de Copa Airlines y la directora del IFF Panamá, Karla Quintero.

La transformación del dolor, la memoria colectiva y las experiencias personales son parte de la identidad cinematográfica de Benaim, quien añade ‘Paraíso Tropical’ a su catálogo como su sexto largometraje.

Con una extensa y profunda investigación periodística como base para el rodaje del documental, y también teniendo la muerte de su tío como punto de partida, Benaim nos adentra en la vida de las familias que perdieron a sus seres queridos en este atentado y cómo el paso del tiempo deja huellas en un misterio que ninguna administración política ha podido descifrar. En una publicación del periódico español El País fechada el 20 de julio de 1994 –un día después de la explosión–, se explicó el atentado en suelo panameño como un “accidente calculado”, citando al entonces presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, quien afirmó: “Según las informaciones objetivas de que disponemos, al parecer no se trató de un accidente, sino de la colocación de una bomba en el interior del avión”.

“En mi documental hablé con las familias de las víctimas y me uní a ellas en un proceso emocional que he sostenido toda la vida como cineasta y como persona”, indicó a este diario, “es para un público que no solo viene esperando ver una película, sino que se compenetra con el tema, siendo también una faceta universal de pérdida, trauma y sanación”.

La cinta muestra testimonios de expertos forenses, figuras políticas nacionales, y agentes de justicia internacional que comentan sobre la profundidad de este atentado en la identidad histórica de Panamá y cómo se liga con otros intentos de similar naturaleza en América Latina durante la década de 1990, siendo una prueba de que va más allá de una sola persona, sino de una corriente de pensamiento muy característica del Panamá de antaño.

Ahora, 30 años después del atentado que marcó múltiples vidas en el país, una alerta de Interpol emitida por Panamá llevó a la captura de una persona de interés ligada al caso en Venezuela.

El documental del cineasta panameño Abner Benaim se alza como una huella dactilar en la cinematografía nacional que busca brindar respuestas en la forma que conectamos con nuestros recuerdos, las heridas que buscan sanación y los traumas colectivos que nos llevan a evolucionar como población y seguir poniendo a prueba cuán lejos llegaríamos por obtener la verdad.