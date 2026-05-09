Pedro Mandinga lanza nuevo menú con el sabor del Caribe

'Queremos retomar esa idea de reconstruir conversaciones en la cultura de bar: salir del trabajo, dejar a los niños en casa y salir a hablar y compartir en pareja o en familia, tener ese tipo de experiencias. Tomarse el fin de semana y venir a un lugar donde pueden tomar tragos sin que sea algo condenable, sino que sea responsable, que tenga sentido', detalla.Bajo ese concepto, el chef desarrolló junto al equipo de la cocina de Pedro Mandinga, un menú que se ajusta a las mesas pequeñas del bar, donde todos puedan picotear y compartir.'Queremos que disfruten de ese momento, que escuchen la música, esa salsa con la que crecimos. Que saboreen una comida no solamente buena, sino responsable al nivel de los tragos y los cocteles que están sirviendo en Pedro Mandinga, Y queremos acompañar eso con una historia un poquito del Caribe, incluyendo a Panamá', destaca el chef, ya que el panameño, de acuerdo con Alba, tiene alma de isleño.<b>La degustación</b>