Pintar sin pinturas

La jamaiquina Krystle Lemonias fue invitada por la Fundación Casa Santa Ana para desarrollar una residencia artística. Su particular trabajo desarrollado a partir de una infinidad de retazos de telas de diferentes coloridos y texturas llamó la atención de la fundación. Pero lo que motivó a la artista a venir a Panamá, fue la oportunidad de ahondar en su historia familiar. Su tatarabuelo, le había contado su padre, trabajó en el Canal de Panamá.

“Desde que tengo uso de razón, escuche esa historia por mi padre, él creció con esa historia y cuando Johnny (Roux) me propuso venir, despertó la idea de que esa era la oportunidad de referirme sobre esta parte de mi historia y cómo esta mano de obra [en el Canal] involucra a la sociedad panameña. Por un año estuve leyendo, buscando historias de otros trabajadores, y me percato de la cantidad de gente de alrededor del Caribe que estuvo aquí generando una fuerza económica, pero yo no lo sabía. ¿Cómo es que esta historia no es contada?”, se dijo a sí misma.

Su proyecto se convirtió en una manera no solo de contar la historia de su tatarabuelo. “No sé mucho más del hecho de que estuvo aquí, ¿qué hacía? No lo sé. No lo he averiguado todavía. Han sido seis semanas y esto recién ha empezado. Estoy apenas rasgando la superficie. Pero durante esta travesía, mientras he estado aquí he podido aprender sobre la historia de muchas familias que vinieron, y regresaron y también los que se quedaron, cómo se han integrado a la sociedad panameña”, cuenta.

“Estar aquí me ha dado la oportunidad de hacer este trabajo. Aprender más y hacer esta información que en los museos está accesible a los individuos para que puedan ver sus historias, puedan conectar con porque estas historias y el saber de dónde vienes te hace encontrar el valor que quieres tener en cualquier cosa que hagas en la vida”, reconoce.

En Panamá, Lemonias tuvo la oportunidad de visitar el Museo del Canal y revisar sus archivos. Algunas de las imágenes fotográficas de esa colección han servido de base para la creación de las piezas. Pero su investigación también ha incluido visitas online a la Biblioteca Nacional de Jamaica. Ambas instituciones han tenido un papel integral para conocer la historia de estos individuos.

Entre sus fuentes, destaca el libro de Oliver Senior, Dying to better Themselves, West indians and the building of the Panama Canal. “Ha sido la guía que me ha ayudado a tener un mapa de ruta, para entender a través de la investigación, venir al Canal además de la investigación a través de tantas fuentes, me ha permitido tener mi propia visión de las historias y poner imágenes”. Se refiere a imágenes históricas que debido a su edad, son en blanco y negro, pero ella les ha dado una vida mueva con los colores de las telas que ha utilizado.