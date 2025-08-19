  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
Premios Juventud

Premios Juventud: ¿Dónde y cómo votar?

Para votar se debe acceder a la página web de los Premios Juventud.
Para votar se debe acceder a la página web de los Premios Juventud. Captura de pantalla
Por
Sandry Crespo
  • 19/08/2025 11:21
Los votos se pueden emitir hasta el 1 de septiembre.

Uno de los rasgos más distintivos que tienen los Premios Juventud es que los fans tienen el poder de decidir quién se lleva un galardón.

Las votaciones para elegir a los ganadores comenzaron hoy 19 de agosto a través de la página oficial: premiosjuventud.com/vota.

Los fanáticos podrán emitir su voto por sus artistas favoritos hasta el 1 de septiembre.

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Cualquier fan mayor de 18 años puede participar en la votación.

Solo necesitas ingresar a premiosjuventud.com/vota y registrarte con un correo electrónico válido.

Luego, selecciona a tu artista favorito en cada categoría y subcategoría.

Ten en cuenta que solo se permite un voto por cuenta de correo electrónico.

Una vez enviado tu voto, aparecerá un mensaje de “Gracias” en pantalla, confirmando que tu selección se registró correctamente.

Lo Nuevo