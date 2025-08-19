Premios Juventud: ¿Dónde y cómo votar?

<b>¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?</b>Cualquier fan mayor de 18 años puede participar en la votación. Solo necesitas ingresar a <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.premiosjuventud.com/vota" target="_blank">premiosjuventud.com/vota</a> y registrarte con un correo electrónico válido.Luego, <b>selecciona a tu artista favorito </b>en cada categoría y subcategoría. Ten en cuenta que solo se permite un voto por cuenta de correo electrónico. Una vez enviado tu voto, aparecerá un mensaje de <b>'Gracias'</b> en pantalla, confirmando que tu selección se registró correctamente.