Premios Juventud: ¿Viene Shakira? Aquí la respuesta

La administradora de la <a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá </a>(ATP), Gloria de León, respondió interrogantes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre los Premios Juventud y otros temas.El hecho de que Panamá sea sede del evento ya ha despertado la atención de figuras globales. <b>La funcionaria defendió el impacto que tendrá la premiación en el país</b>, no solo por la proyección mediática que representa recibir un show de alcance internacional, transmitido en vivo a millones de espectadores, sino también por los beneficios en turismo y economía local. 'Vamos a hacer un cálculo rápido: 7 mil visitantes multiplicado por $280, el gasto turístico promedio, por 4 días; ya son 9 millones de retorno de inversión', explicó.De León recordó que los <b>Premios Juventud</b> reunirán a decenas de artistas y que la producción se encuentra anunciando la lista de presentadores e invitados especiales.'Vamos a tener al país al lado de <b>Maluma</b>. ¿Qué otros artistas? Sé que Maluma porque es el que me gusta. <b>Carlos Vives</b>', dijo. '¿<b>Shakira viene</b>?', le pregunta a alguien de su equipo, quien le respondió que sí. 'Yo no había visto a Shakira', añadió.'Pero bueno, todos estos artistas que van a estar en Panamá, hablando de Panamá y posteando de Panamá en sus redes sociales; eso va a generar un impacto. Todo el material que se genere es va a ser de la Autoridad de Turismo de Panamá y de Promtur'.Los Premios Juventud se celebrarán en la ciudad de Panamá el 25 de septiembre de 2025, en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).