Premios Juventud: ¿Viene Shakira? Aquí la respuesta

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, respondió interrogantes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre los Premios Juventud y otros temas.

El hecho de que Panamá sea sede del evento ya ha despertado la atención de figuras globales. La funcionaria defendió el impacto que tendrá la premiación en el país, no solo por la proyección mediática que representa recibir un show de alcance internacional, transmitido en vivo a millones de espectadores, sino también por los beneficios en turismo y economía local.

“Vamos a hacer un cálculo rápido: 7 mil visitantes multiplicado por $280, el gasto turístico promedio, por 4 días; ya son 9 millones de retorno de inversión”, explicó.

De León recordó que los Premios Juventud reunirán a decenas de artistas y que la producción se encuentra anunciando la lista de presentadores e invitados especiales.

“Vamos a tener al país al lado de Maluma. ¿Qué otros artistas? Sé que Maluma porque es el que me gusta. Carlos Vives”, dijo.

“¿Shakira viene?”, le pregunta a alguien de su equipo, quien le respondió que sí. “Yo no había visto a Shakira”, añadió.

“Pero bueno, todos estos artistas que van a estar en Panamá, hablando de Panamá y posteando de Panamá en sus redes sociales; eso va a generar un impacto. Todo el material que se genere es va a ser de la Autoridad de Turismo de Panamá y de Promtur”.

Los Premios Juventud se celebrarán en la ciudad de Panamá el 25 de septiembre de 2025, en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).