Quince trabajos periodísticos de 10 países son finalistas del Premio Gabo

Quince trabajos periodísticos de diez países fueron escogidos como finalistas de la décimo tercera edición del Premio Gabo, informó este martes la fundación del mismo nombre, creada por el nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Los trabajos finalistas en las cinco categorías del premio, que son las de Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto, proceden de España, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Portugal, El Salvador, Cuba y Estados Unidos, dijo la Fundación Gabo en un comunicado.

Al concurso fueron presentados 2.135 trabajos, de los cuales se seleccionaron inicialmente 50 y ahora los 15 finalistas. De ellos saldrán los cinco ganadores, que se darán a conocer en una gala del Festival Gabo el próximo 26 de julio en Bogotá.

Entre los tres finalistas en la categoría de Audio está Humo: Murder and Silence in El Salvador, de Sonoro y Revista FACTum (El Salvador y México), una investigación sobre un asesino en serie que terminó por revelar la crisis de violencia y derechos humanos en el país centroamericano.

Los otros dos son el pódcast La Casa Grande, de la española Isabel Coello (independiente), sobre maltrato y control coercitivo que durante más de un año siguió el proceso de recuperación de varias mujeres en un refugio, y Necesito poder respirar: la vida de Jorge González, de Podium Podcast (Chile), un retrato del cantautor líder del grupo Los Prisioneros.

En Cobertura están Chiquita Republic, de Vorágine (Colombia), sobre el juicio a bananeros por financiación del paramilitarismo; Los vuelos de la muerte: líderes indígenas asesinados en un territorio invadido por 67 narcopistas, de Mongabay Latam (Perú), y Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos, de El Universal (México), The Washington Post y Lighthouse Reports (EE.UU.), sobre los efectos de las políticas migratorias restrictivas en México y Estados Unidos.

Preocupación ambiental en fotografía

En la categoría de Fotografía encabeza la lista As piores enchentes de todos os tempos no Brasil, de Amanda Maciel Perobelli (Reuters), que retrata la devastación y el drama humano tras las inundaciones en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

Completan la lista ¿Qué hay en los ríos cuando no hay agua?, de Musuk Nolte para VIST Projects (Perú), sobre las sequías extremas en la Amazonía brasileña, y Yolüja, de Fernanda Pineda, para Baudó Agencia Pública (Colombia), que cuenta cómo en el departamento de La Guajira “los sueños se vuelven pesadillas a causa de Yolüja, el espíritu maligno que viaja en el tren de carbón de la empresa minera”.

Los finalistas en Imagen son A Raposa, una investigación de BBC News Brasil que revela la historia de brasileños inocentes encarcelados por narcotráfico, y En la caliente – Historias de un guerrero del reguetón, de The Cuban Joint, Zafra Media, Cacha Films, Caffeine Post (Cuba y EE.UU.), que hacen un retrato de Candyman, pionero del reguetón en la isla caribeña, y del estallido cultural clandestino que desafió al régimen.

También es finalista en esta categoría, Os olhos da revolução, de Rádio e Televisão de Portugal, un documental que rescata imágenes inéditas y olvidadas de la Revolución de los Claveles.

En Texto está como finalista Buscando a Mikelson: un apartheid en el Caribe, de Juan Martínez D’Aubuisson para Redacción Regional y Dromómanos (El Salvador), sobre el caso de un migrante haitiano agredido por la policía que revela un sistema de exclusión racial que opera en silencio en el Caribe.

La lista la completan Chiapas, territorio tomado, de un equipo de El País (México y España), que muestra cómo el estado más pobre de México se ha convertido en escenario de una guerra entre carteles, y Sorriso: uma biografía, de Angélica Santa Cruz, de la revista brasileña Piauí, sobre una mujer sonriente y silenciosa que se vuelve símbolo de todo un país al “desnudar una sociedad y sus instituciones”.