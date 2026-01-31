Reactivación de La Doctrina Monroe

En este contexto, el multilateralismo emerge como un mecanismo esencial para mitigar las diferencias entre estas potencias. A través de acuerdos y organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, o el grupo de los BRICS, por citar algunos ejemplos potentes, se busca fomentar la cooperación y reducir tensiones en áreas de conflicto. El multilateralismo permite que los países encuentren puntos en común y establezcan normas que regulen el comportamiento global, favoreciendo así un equilibrio más estable. La dominación de Estados Unidos unilateral no soluciona el problema, sino que lo empeora, con la posibilidad de replicar esta misma 'operación' en otros países que no se acoplen a sus pretensiones imperiales. El caso del presidente venezolano Nicolás Maduro marca un precedente nefasto para la región, en este marco tripolar y multilateral. Maduro ha enfrentado una serie de desafíos internos y externos, incluidos intentos de desestabilización desde Estados Unidos, que ha buscado su salida del poder. Lo cual se materializó la madrugada del tres de enero de 2026 en horas de la madrugada. En este contexto, Rusia y China, quienes han brindado apoyo político, económico y militar al gobierno chavista, no lograron tener ningún rol importante para impedir la ejecución de la intervención militar dada. Una forma de mantener cierto equilibrio mundial es a través de los mecanismos mencionados. Así, el tripolarismo de China, Estados Unidos y Rusia, como lo planteó (Jalife-Rahme, 2020) para explicar la tendencia en este nuevo orden, combinado con un multilateralismo más eficaz, lo cual ofrece un marco dentro del cual las naciones pueden navegar las complejidades de la política internacional. La retención ilegal del presidente Maduro es un claro ejemplo de las dinámicas de poder que operan en este contexto.