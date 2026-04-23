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Vida y cultura

Reciclaje rentable y escalable en Panamá

‘Madera’ plástica producida por Trashforma.
‘Madera’ plástica producida por Trashforma.
Procesamiento del material que se reutilizará.
Procesamiento del material que se reutilizará.
Se reutilizan diversos tipos de materiales.
Se reutilizan diversos tipos de materiales.
Por
Mixila Araúz
  • 24/04/2026 00:00
Una empresa panameña de economía circular, Trashforma, ha reciclado más de 2,000 toneladas de residuos variados en menos de siete años empleando un modelo de reutilización de material que combina tecnología y alianzas estratégicas

En un panorama global en el que los desafíos ambientales y la urgencia climática exigen soluciones sostenibles y funcionales, la empresa panameña Trashforma ha desarrollado un sistema que rentabiliza el manejo de residuos en el país.

Enfocada en la recolección y la valorización de diversos materiales reciclables, esta compañía ha logrado, en menos de siete años, reciclar más de 2,000 toneladas, consolidando su proyecto no solo como una operación ambientalmente sostenible, sino también como uno económicamente viable y socialmente responsable.

Trashforma nació de la necesidad de profesionalizar una industria que, en Panamá, padece de múltiples desafíos estructurales. La falta de una cultura de reciclaje tanto por parte de la ciudadanía como del sector comercial, sumada a las limitaciones de un marco legal en desarrollo, han creado un escenario en el que la gestión de residuos se convierte en una tarea titánica.

A esto se sumó la escasez de talento especializado para manejar procesos de economía circular y el impacto disruptivo de la pandemia, factores que la empresa tuvo que sortear en sus primeros años de operación.

Estos obstáculos impulsaron a Trashforma a construir cimientos sólidos. La respuesta fue una combinación de talento humano fortaleciendo la implementación de una plataforma tecnológica que no solo permite la recolección eficiente de los materiales, sino que también ofrece la capacidad de analizar datos en tiempo real generados por esta actividad.

Esta gestión de datos permite a Trashforma generar reportes de impacto ambiental precisos para sus clientes, transformando la acción de reciclar en un indicador cuantificable de responsabilidad corporativa, una herramienta relevante para las empresas que buscan reducir y medir activamente su huella ecológica.

Además, el enfoque en la economía circular, en el que los residuos son vistos como recursos y no como desecho, genera valor en tres ámbitos fundamentales: el económico, al crear un flujo de ingresos a partir de materiales que de otra forma terminarían en vertederos; el social, al promover el empleo especializado y la conciencia ambiental; y el ambiental, al mitigar la extracción de recursos vírgenes y reducir la contaminación.

Red colaborativa

Trashforma ha forjado vínculos clave con fundaciones dedicadas a causas ambientales, otras empresas recicladoras y un segmento creciente del sector privado. Esta red de colaboración ha sido esencial para ampliar su alcance geográfico e incrementar su capacidad de procesamiento y valorización de materiales.

Actualmente se han centrado en trabajar con una red creciente de edificios y barriadas, hoteles, restaurantes y otros establecimientos que, por su naturaleza, generan volúmenes significativos de residuos valorizables.

Empresas importadoras y distribuidoras de licores, tiendas y supermercados, entre otros, también buscan establecer colaboraciones para aliarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Un ejemplo es la colaboración con la Asociación REMAR, la cual emplea a personas en proceso de resocialización que participan trasladar el material de desecho reciclado. Luego, los camiones de la Asociación REMAR se encargan de transportar estos materiales hasta las instalaciones de Trashforma para ser procesados y reutilizados. Este modelo no solo genera un impacto positivo para el medio ambiente y crea conciencia en la población panameña para el cuidado de este, sino que también subraya el valor social del proyecto al facilitar la resocialización a través del empleo.

Este proyecto fue posible gracias al financiamiento obtenido a través de la Convocatoria Pública para Proyectos de Innovación Empresarial 2022 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Este soporte subraya la importancia de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible en Panamá, facilitando que soluciones empresariales con impacto múltiple se conviertan en motores de transformación nacional.

Expansión operativa

A partir de 2023, Trashforma funciona con una hoja de ruta basada en la economía circular. El plan se enfocó en inversiones estratégicas para el fortalecimiento de la infraestructura, la tecnificación de los procesos y la diversificación de sus líneas de negocio.

Se proyecta, por ejemplo, la mejora de los talleres de valorización de vidrio y madera plástica, lo que incrementará la capacidad de procesamiento interno. Para ello se incorporó maquinaria especializada y talento humano capacitado.

Este plan incluye el lanzamiento de nuevas líneas de productos ecológicos, el establecimiento de un espacio físico dedicado a la comercialización de sus productos y, fundamentalmente, a la educación ambiental, sirviendo como un centro de sensibilización para la comunidad y el sector privado.

Incentivo a la sostenibilidad

Una estrategia para fomentar la reutilización de material es el Sello Trashforma, un distintivo que será un reconocimiento oficial para aquellos establecimientos que demuestren un compromiso activo y medible con sus programas de reciclaje.

El objetivo es que el sello incentive a más empresas a sumarse a la sostenibilidad.

El proyecto de Trashforma ilustra cómo el sector privado puede tener un rol protagónico en la mitigación del impacto ambiental de sus operaciones y cómo, a través de la colaboración, es posible trabajar de manera conjunta para impulsar una transformación sistémica en la forma en que las empresas gestionan sus residuos y miden su huella ecológica.

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